Форма Жоржиньо ухудшилась, когда он потерял «счастливые браслеты»

Ванесса Сандора, бывшая девушка полузащитника «Арсенала» , рассказала, что форма итальянца во время выступлений за «Челси» ухудшилась, когда он потерял «счастливые браслеты».

Я слышала, что он хотел их вернуть, но нигде не мог их найти. После этого его форма в «Челси» ухудшилась, и друзья сказали мне, что он винил в этом тот факт, что не носил свои «счастливые браслеты». Видимо, их благословили в церкви. Без них он чувствовал, что он уже не тот игрок.