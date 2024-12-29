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Форма Жоржиньо ухудшилась, когда он потерял «счастливые браслеты»

вчера, 15:48

Ванесса Сандора, бывшая девушка полузащитника «Арсенала» Жоржиньо, рассказала, что форма итальянца во время выступлений за «Челси» ухудшилась, когда он потерял «счастливые браслеты».

Я слышала, что он хотел их вернуть, но нигде не мог их найти. После этого его форма в «Челси» ухудшилась, и друзья сказали мне, что он винил в этом тот факт, что не носил свои «счастливые браслеты». Видимо, их благословили в церкви. Без них он чувствовал, что он уже не тот игрок.

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shur
shur ответ allemz (раскрыть)
вчера в 16:32, ред.
...здесь Бро дело в другом,девочка лукавит!!!
allemz
allemz
вчера в 16:12
Нехорошее дело зависеть от культурных атрибутов, но если бразилец по-другому не может заставить себя работать, что тут поделаешь
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вчера в 15:50
Тут без проделок ведьмы не обошлось.
Гость
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