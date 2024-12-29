«Месси играет при температуре +38». Лига 1 выложила пост после слов Роналду

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вчера, 13:24

В испанском аккаунте французской Лиги 1 в Сети «X» появилась фотография нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Публикация сопровождается словами:

Лео Месси играет при температуре 38 градусов.

На церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае 27 декабря, нападающий «Аль-Насра» заявил, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1, отметив погодные условия.