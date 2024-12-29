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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияФранция. Лига 1 2024/2025

«Месси играет при температуре +38». Лига 1 выложила пост после слов Роналду

вчера, 13:24

В испанском аккаунте французской Лиги 1 в Сети «X» появилась фотография нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Публикация сопровождается словами:

Лео Месси играет при температуре 38 градусов.

На церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае 27 декабря, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1, отметив погодные условия.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 16:01, ред.
a-league : Вам не кажется, что со сломанной ногой играть он не будет? Но вот после восстановления да.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ a-league (раскрыть)
сегодня в 03:06
Значит не играет со сломанной ногой.
И про него новостей хватает.
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
сегодня в 03:01
Авейру оправдывается. Он говорит, что на жаре он перегревается и не может помочь команде выиграть хоть какой-то титул. Поэтому все финалы проигрывает в СА. 😂
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 03:00
Почему они обиделись? Они всего лишь напомнили ему, что он бредит. Понимают, что Криш отрабатывает контракт, в основном только словами.

Я вижу в словах криша лишь оправдание, что он перегревается на жаре и не может помочь команде выиграть титул.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 16:18
Месси играет и выигрывает.. Авейру только болтает и завидует.. Португальская половая тряпка.. Хе.. ☝️😄
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:10
О, обиделись.
Но по факту то португал прав, говоря о том, в чемпионате Франции есть только ПСЖ и другие команды, которые уровнем и по подбору игроков ниже на несколько голов.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:38
просто Месси играет и побеждает при любой погоде, молча, а Роналду балабол-позер
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 13:32, ред.
Как же у них бомбит от слов Рона ведь сами прекрасно понемают что их лига не котируется 👎 скоро она даже из топ 5 вылетит хотя ее давно уже в серьез не воспринемают. 😂
a-league
a-league
вчера в 13:31, ред.
Овечкин вон со сломанной ногой играет и голы забивает, и никто об этом почему-то особо не трубит у каждого придорожного столба, а тут один раз вышел при температуре окружающей среды 38 и уже боХ
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