«Месси играет при температуре +38». Лига 1 выложила пост после слов Роналду

В испанском аккаунте французской Лиги 1 в Сети «X» появилась фотография нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после победы на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Публикация сопровождается словами:
Лео Месси играет при температуре 38 градусов.
На церемонии Globe Soccer Awards, которая прошла в Дубае 27 декабря, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявил, что высший дивизион чемпионата Саудовской Аравии лучше, чем Лига 1, отметив погодные условия.
И про него новостей хватает.
И про него новостей хватает.
Я вижу в словах криша лишь оправдание, что он перегревается на жаре и не может помочь команде выиграть титул.
Я вижу в словах криша лишь оправдание, что он перегревается на жаре и не может помочь команде выиграть титул.
Но по факту то португал прав, говоря о том, в чемпионате Франции есть только ПСЖ и другие команды, которые уровнем и по подбору игроков ниже на несколько голов.
Но по факту то португал прав, говоря о том, в чемпионате Франции есть только ПСЖ и другие команды, которые уровнем и по подбору игроков ниже на несколько голов.