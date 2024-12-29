«Барселона» собирается построить жилое здание для отдыха игроков

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вчера, 12:58

По информации источника, «Барселона» намерена улучшить условия отдыха для игроков первой команды.

Клуб собирается построить жилое здание в Сан-Жоан-Деспи, чтобы футболисты могли в нём спать после возвращения с выездов, особенно ранним утром. Идея состоит в том, чтобы игроки получили дополнительные часы отдыха и теряли меньше времени на дорогу домой и обратно, поскольку на следующий день обычно проводится восстановительная тренировка.

В здании будут комнаты, столовая и конференц-залы. Также предполагается, что им могут пользоваться другие команды клуба, например женская, хотя её календарь менее плотный, чем у мужской.

Проект одобрен и должен быть реализован в ближайшее время, как только появится статья бюджета, позволяющая это сделать.