«2025: навстречу новому». «Динамо» выпустило новогоднее видео

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вчера, 16:28

Московское «Динамо» опубликовало видео, посвящённое Новому году, с названием: «2025: навстречу новому».

В ролике футбольный мяч вылетает из дверей ГУМа, падает на панели, которые затем загораются. «Путешествие» сопровождается кадрами с памятными для клуба моментами и событиями 2024 года.