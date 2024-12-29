«2025: навстречу новому». «Динамо» выпустило новогоднее видео

Московское «Динамо» опубликовало видео, посвящённое Новому году, с названием: «2025: навстречу новому».
В ролике футбольный мяч вылетает из дверей ГУМа, падает на панели, которые затем загораются. «Путешествие» сопровождается кадрами с памятными для клуба моментами и событиями 2024 года.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
И как обычно не обошлось без Спартака. Мда, видать здорово спартачи припекли торгошне... Ну а сам ролик и песня, конечно- в духе наскальной живописи...
И как обычно не обошлось без Спартака. Мда, видать здорово спартачи припекли торгошне... Ну а сам ролик и песня, конечно- в духе наскальной живописи...