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«2025: навстречу новому». «Динамо» выпустило новогоднее видео

вчера, 16:28

Московское «Динамо» опубликовало видео, посвящённое Новому году, с названием: «2025: навстречу новому».

В ролике футбольный мяч вылетает из дверей ГУМа, падает на панели, которые затем загораются. «Путешествие» сопровождается кадрами с памятными для клуба моментами и событиями 2024 года.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:04, ред.
Народная мудрость гласит: "Молчи, за умного сойдёшь", так и тут, лучше бы ничего не выпускали, чем принимать в свой адрес негативные суждения по поводу сюжета этого ролика, особенно с моментом отрывка матча со Спартаком. В пятнадцати играх тридцатого десятилетия в противостоянии со своим принципиальнейшим соперником трёхкратное превосходство красно-белых. Девять побед при трёх поражениях и трёх ничьих и разности мячей двадцать восемь против двадцати в пользу Спартака. Спасибо редакции родного клуба за такое "поздравление"! Это не просто "наступ на мозоль", это "выстрел солью по ягодицам" в канун Нового года!
Болейте за своих, а не против чужих!
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Ролик это хорошо... но лучший подарок для болельщиков наверное хорошая игра команды ... уже теперь в новом году....
Capral
Capral
вчера в 16:53
Еще один идиотизм. Ростовщики видимо так увлекаются баблом, что забыли фразу И.Грозного из фильма: "Иван Васильевич меняет профессию". После того, как он одел футболку с литерой "Д", он сказал- "Бесовская одёжа"!

И как обычно не обошлось без Спартака. Мда, видать здорово спартачи припекли торгошне... Ну а сам ролик и песня, конечно- в духе наскальной живописи...
Гость
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