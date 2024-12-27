Варежки и «Дед Морозов». «Локомотив» выпустил видео к Новому году

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вчера, 23:53

Московский «Локомотив» опубликовал видео, посвящённое Новому году.

В ролике капитан команды выразил желание выиграть трофей на глазах у сына, вратарь принял новогодние подарки через окно, а французский защитник решил приготовить салат по книге рецептов русской кухни. Также защитник добавил к своей фамилии в раздевалке слово «Дед».

Кроме того, футболисты выслушали новогоднее обращение главного тренера . Также в видео есть отсылка к известному моменту с участием бывшего рулевого «железнодорожников» , когда он крикнул нападающему : «Варежки сними и начинай работать!»