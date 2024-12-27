Варежки и «Дед Морозов». «Локомотив» выпустил видео к Новому году

Московский «Локомотив» опубликовал видео, посвящённое Новому году.
В ролике капитан команды Дмитрий Баринов выразил желание выиграть трофей на глазах у сына, вратарь Илья Лантратов принял новогодние подарки через окно, а французский защитник Жерзино Ньямси решил приготовить салат по книге рецептов русской кухни. Также защитник Евгений Морозов добавил к своей фамилии в раздевалке слово «Дед».
Кроме того, футболисты выслушали новогоднее обращение главного тренера Михаила Галактионова. Также в видео есть отсылка к известному моменту с участием бывшего рулевого «железнодорожников» Юрия Сёмина, когда он крикнул нападающему Дмитрию Булыкину: «Варежки сними и начинай работать!»