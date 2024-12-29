Гвардиола раскрыл главную причину неудач «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о том, что является главной причиной неудач его команды в последних матчах.
Возможно, теперь я осознаю, что мы натворили. Потому что иногда у нас случаются травмы, и сколько лет мы были невероятно стабильны, понимаете? И главная, самая главная причина в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков. А после каждых трёх дней это становится всё труднее. Но я вижу команду, её настрой, то, как проходят тренировки, насколько они сосредоточены на том, что мы стараемся делать.
Рафа, я плохо знаком с историей АПЛ, поэтому не могу ответить Вам однозначно по поводу судей и их возможных ошибок. Но я полностью, и как обычно, всецело доверяю Вашему мнению. Другое дело, что я знаю и видел работу Гварда в Баварии, неоднократно слышал его интервью, его ПК и тп. Поэтому имею о нём мнение как о тренере, не очень любящем эксперименты, в хорошем смысле этого слова. Я не зря, так часто делаю упор на его работе в Германии, и с тем шквалом критики, которая была в адрес Гварда, а заявление Беккенбауэра- это тренерский приговор!!! Вместе с тем, я никогда не отрицал положительные стороны работы Пепа, его умение выстраивать командный, агрессивный футбол. Но вот, его, некоторая одноплановость, однообразность, мне не нравятся...
Рафа, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом, и конечно же, прежде всего- пожелать Вам Крепчайшего Здоровья!!!!!!! Но а как известно- остальное будет!!! Удачи, Дружище и всяческих Благ!!!!!!!
Рафа, я плохо знаком с историей АПЛ, поэтому не могу ответить Вам однозначно по поводу судей и их возможных ошибок. Но я полностью, и как обычно, всецело доверяю Вашему мнению. Другое дело, что я знаю и видел работу Гварда в Баварии, неоднократно слышал его интервью, его ПК и тп. Поэтому имею о нём мнение как о тренере, не очень любящем эксперименты, в хорошем смысле этого слова. Я не зря, так часто делаю упор на его работе в Германии, и с тем шквалом критики, которая была в адрес Гварда, а заявление Беккенбауэра- это тренерский приговор!!! Вместе с тем, я никогда не отрицал положительные стороны работы Пепа, его умение выстраивать командный, агрессивный футбол. Но вот, его, некоторая одноплановость, однообразность, мне не нравятся...
Рафа, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом, и конечно же, прежде всего- пожелать Вам Крепчайшего Здоровья!!!!!!! Но а как известно- остальное будет!!! Удачи, Дружище и всяческих Благ!!!!!!!