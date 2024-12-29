Гвардиола раскрыл главную причину неудач «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» поделился мнением о том, что является главной причиной неудач его команды в последних матчах.

Возможно, теперь я осознаю, что мы натворили. Потому что иногда у нас случаются травмы, и сколько лет мы были невероятно стабильны, понимаете? И главная, самая главная причина в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков. А после каждых трёх дней это становится всё труднее. Но я вижу команду, её настрой, то, как проходят тренировки, насколько они сосредоточены на том, что мы стараемся делать.