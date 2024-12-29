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Гвардиола раскрыл главную причину неудач «Манчестер Сити»

вчера, 13:55

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о том, что является главной причиной неудач его команды в последних матчах.

Возможно, теперь я осознаю, что мы натворили. Потому что иногда у нас случаются травмы, и сколько лет мы были невероятно стабильны, понимаете? И главная, самая главная причина в том, что у нас семь-восемь важных травмированных игроков. А после каждых трёх дней это становится всё труднее. Но я вижу команду, её настрой, то, как проходят тренировки, насколько они сосредоточены на том, что мы стараемся делать.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Шамиль Таргим (раскрыть)
сегодня в 17:40
Несколько матчей было ради интереса посмотрел.
И это лишь горстка матчей, матчи 2-3 команд в АПЛ против МС. А если смотреть все матчи МС, то наберется больше матчей.
Не знаю почему, но судьи часто благоволят МС также как МЮ при Фергюсоне. Только при Фергюсоне эту тему часто поднимали, а сейчас при Гварде нет. 4 АПЛ подряд нельзя выиграть также как и 3 АПЛ подряд без помощи к примеру судей. И не сказать что МЮ Фергюсона всех крошил в ЛЧ, это далеко не так и МЮ не был в числе самых сильных команд в ЛЧ. Точно также с МС в ЛЧ, они выиграли ЛЧ когда до финала добрался Интер, а Милан со шлаком до полуфинала ЛЧ. Потолок МС это 1/4 ЛЧ это тот стабильный уровень при Гварде.
Почему Ювентус самый титулованный клуб Италии, но при этом они проиграли финалы ЛЧ в 1997, 2003, 2015, 2017. То есть это была машина в ЛЧ? И при этом их обвинили в коррупции в Италии и понизили в классе. Без судей не возможно бить рекорды в чемпионате. И хорошо что в Италии закон работает, теперь узнаем насколько хорош он в Англии.
Шамиль Таргим
Шамиль Таргим ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 21:14
Незнаю как тут ответить, но этот комментарий адресую рафу и тем кто говорят, что мс помогают судьи с чемпионством. 4 чемпионства подряд в лучшей лиги мира с агрессивной атакующей игрой не автобусной игрой, а с игрой высоким прессингом, да что вы ещё хотите!!!?
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 16:10
Спасибо, Дружище, но, ни команды любимой, ни тренера, сейчас у меня нет. Есть тренер, которому я симпатизирую, и есть команда, которой, искренне желаю вернуться в ПЛ.

Но всё равно, спасибо!!!!!!!)))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:57, ред.
Большое Спасибо Виктор!
Взаимно хочу поздравить Вас тоже!
Желаю в Новом Году всего наилучшего Вам!
Хороших новостей от команды или от тренера за которого Вы болеете!
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 15:39, ред.
Моё Почтение, Рафа!!!
Рафа, я плохо знаком с историей АПЛ, поэтому не могу ответить Вам однозначно по поводу судей и их возможных ошибок. Но я полностью, и как обычно, всецело доверяю Вашему мнению. Другое дело, что я знаю и видел работу Гварда в Баварии, неоднократно слышал его интервью, его ПК и тп. Поэтому имею о нём мнение как о тренере, не очень любящем эксперименты, в хорошем смысле этого слова. Я не зря, так часто делаю упор на его работе в Германии, и с тем шквалом критики, которая была в адрес Гварда, а заявление Беккенбауэра- это тренерский приговор!!! Вместе с тем, я никогда не отрицал положительные стороны работы Пепа, его умение выстраивать командный, агрессивный футбол. Но вот, его, некоторая одноплановость, однообразность, мне не нравятся...

Рафа, пользуясь случаем, хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом, и конечно же, прежде всего- пожелать Вам Крепчайшего Здоровья!!!!!!! Но а как известно- остальное будет!!! Удачи, Дружище и всяческих Благ!!!!!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:36
Главная причина это ТЫ!!👉
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:18, ред.
Здравствуйте Виктор!
Может судьи перестали помогать Гварду, так как их прижали в АПЛ за беспредел. Помню несколько матчей когда в наглую удаляли соперника МС, но такого шума не поднимали как было при Фергюсоне.
И добавить ещё и травмы, вот и получаем тот МС. Поэтому 1/4 ЛЧ они долго не могли пройти это был их настоящий уровень.
Спрашивается зачем такой манекен-тренер.
Incredulous
Incredulous
вчера в 14:51
Исходя из всех оправданий Гвардиолы, получается что результаты команды на 100% зависят от нескольких конкретных игроков.
Вопрос: а зачем такой команде вообще нужен тренер?
xufgz7rujt3t
xufgz7rujt3t
вчера в 14:25, ред.
Будем привыкать к его оправданиям, интересно надолго
Capral
Capral
вчера в 14:22
И опять, он бьет на травмы. Травмы- большое неудобство для любого тренера и очень осложняет жизнь. Hо когда, тренер, в каждом своем интервью вспоминает о травмах и ставит их, в качестве главного провала- это становится подозрительнно...
shur
shur
вчера в 14:11
...позвони Папе Карло, как он с этим лазаретом давно справляется!
Только не надо сейчас говорить кто слабее или сильнее,когда Сити пёр на всех парусах,все считали его лучшим в Лиге и везде...!!!
xrh23ht2dz6p
xrh23ht2dz6p
вчера в 14:00
Во всякой успешной команде когда-то наступает сбой, вот он и наступил.
Гость
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