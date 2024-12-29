Роналду — об Анчелотти: «Он ключ к успехам „Реала“»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии высказался о главном тренере мадридского «Реала» .

Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное – то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по-моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать. Как по мне, он был и остаётся ключом к успехам «Реала». Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает. Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно.