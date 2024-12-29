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Роналду — об Анчелотти: «Он ключ к успехам „Реала“»

вчера, 10:52

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о главном тренере мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Я ехал сюда с друзьями, и они спрашивали, что значит быть хорошим тренером. Думаю, есть целый ряд факторов, от которых это зависит. Для меня главное – то, как ты работаешь с игроками. И Карло, по-моему мнению, один из тех, кто умеет с ними работать. Как по мне, он был и остаётся ключом к успехам «Реала». Это не совпадение, что клуб завоевал так много трофеев в последние годы. Для этого нужно нечто необычное и особенное, и Карло этим обладает. Он не только хороший человек, но и прекрасный тренер, а это очень важно.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:41
Рон всегда с уважением относился к тем, кто этого заслуживает
7h6guwfkvwz6
7h6guwfkvwz6
вчера в 11:54
Анчи на данный момент лучший тренер,поэтому Реалу повезло что он их тренирует
shlomo
shlomo
вчера в 10:55
Спорить с Кришем не буду... Папа Карло очень один из лучших тренеров.
Гость
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