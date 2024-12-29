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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2024/2025

Шахин: «У нас кризис результатов»

вчера, 17:38

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин поделился мнением о текущем положении команды.

Мы определенно еще не находимся там, где видим себя в Бундеслиге, где нам следует быть.

Это правда. У нас кризис результатов, не могу об этом говорить. И мы обязаны справиться с этим вместе. То, что на это смотрят критически, в том числе и я, абсолютно нормально. У нас было слишком много взлетов и падений.

Я уже видел в этом году, в каком направлении могут пойти дела, если мы сохраним стабильность.

Коллектив идет на 6-м месте в Бундеслиге.

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xqbd6f2sne8r
xqbd6f2sne8r
вчера в 18:08
Дома играют хорошо, на выезде плохо.
Гость
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