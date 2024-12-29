Шахин: «У нас кризис результатов»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Нури Шахин поделился мнением о текущем положении команды.
Мы определенно еще не находимся там, где видим себя в Бундеслиге, где нам следует быть.
Это правда. У нас кризис результатов, не могу об этом говорить. И мы обязаны справиться с этим вместе. То, что на это смотрят критически, в том числе и я, абсолютно нормально. У нас было слишком много взлетов и падений.
Я уже видел в этом году, в каком направлении могут пойти дела, если мы сохраним стабильность.
Коллектив идет на 6-м месте в Бундеслиге.