Шахин: «У нас кризис результатов»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд поделился мнением о текущем положении команды.

Мы определенно еще не находимся там, где видим себя в Бундеслиге, где нам следует быть.

Это правда. У нас кризис результатов, не могу об этом говорить. И мы обязаны справиться с этим вместе. То, что на это смотрят критически, в том числе и я, абсолютно нормально. У нас было слишком много взлетов и падений.

Я уже видел в этом году, в каком направлении могут пойти дела, если мы сохраним стабильность.