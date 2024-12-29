Агент Буффона о работе в штабе «Спартака»: «Сейчас его приезд невозможен»

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вчера, 14:50

Футбольный агент Сильвано Мартина заявил, что мог бы присоединиться к в «Спартаке» после окончания известных событий. Для бывшего вратаря Москва — особенный город.

На данный момент Буффон связан контрактом с Федерацией футбола Италии. К сожалению, в данный момент его приезд невозможен по многим причинам, вы и сами это знаете. Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет. Все-таки именно в Москве Джанлуиджи провел свой первый матч за сборную.

Напомним, Джанлуиджи Буффон завершил игровую карьеру в 2023 году. В данный момент он занимает должность главы делегации сборной Италии.