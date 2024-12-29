Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Агент Буффона о работе в штабе «Спартака»: «Сейчас его приезд невозможен»

вчера, 14:50

Футбольный агент Сильвано Мартина заявил, что Джанлуиджи Буффон мог бы присоединиться к Деяну Станковичу в «Спартаке» после окончания известных событий. Для бывшего вратаря Москва — особенный город.

На данный момент Буффон связан контрактом с Федерацией футбола Италии. К сожалению, в данный момент его приезд невозможен по многим причинам, вы и сами это знаете. Но когда вся эта ситуация закончится, почему бы и нет. Все-таки именно в Москве Джанлуиджи провел свой первый матч за сборную.

Напомним, Джанлуиджи Буффон завершил игровую карьеру в 2023 году. В данный момент он занимает должность главы делегации сборной Италии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гвардиола раскрыл главную причину неудач «Манчестер Сити»
Вчера, 13:55
Роналду — об Анчелотти: «Он ключ к успехам „Реала“»
Вчера, 10:52
Санти Касорла не против вернуться в «Арсенал»
Вчера, 09:10
Роналду назвал следующего победителя Лиги чемпионов
28 декабря
Роналду высказался о плотном игровом календаре
28 декабря
Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию»
28 декабря
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 16:54
Так он зачем тут нужен? Сколько сразу вокруг Станковича разговоров после 6ти побед в РПЛ. Но они там в Италии могут быть и не в курсе за стекло на стадионе в Ростове и не видеть всей полноты картины. Так что пока Буффон приедет может так статься что уже не к кому будет присоединяться. Подождём хотя бы весны.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:20
Он бы вывел Максименко на уровень Куртуа
амурец
амурец
вчера в 15:20
Вратарь был так себе и тренер наверное такой же будет
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:19
У людей уже предновогоднее настроение - пошли шутки , прибаутки и розыгрыши!)
p98a9fk34hys
p98a9fk34hys
вчера в 14:50
Пусть попозже приедет Буффонище
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 