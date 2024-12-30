Слот сообщил о травме защитника «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии Джо Гомес получил травму в игре 19-го тура АПЛ против «Вест Хэма».
Сегодня получил травму Джо Гомес. Игрок попросил замену и мы поменяли его.
Мы знаем, что это подколенное сухожилие, и мы все знаем, что пройдёт какое-то время, прежде чем он вернётся. Я не знаю, как долго, но он будет отсутствовать довольно долго.
Такие ситуации могут случаться в течение сезона.
Напомним, Гомес перешёл в «Ливерпуль» из «Чарльтона» в июле 2015 года. Его контракт истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает англичанина гамбийского происхождения в 28 миллионов евро.