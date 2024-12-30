Слот сообщил о травме защитника «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» сообщил, что защитник «красных» и сборной Англии получил травму в игре 19-го тура АПЛ против «Вест Хэма».

Сегодня получил травму Джо Гомес. Игрок попросил замену и мы поменяли его.

Мы знаем, что это подколенное сухожилие, и мы все знаем, что пройдёт какое-то время, прежде чем он вернётся. Я не знаю, как долго, но он будет отсутствовать довольно долго.

Такие ситуации могут случаться в течение сезона.