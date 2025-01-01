Клопп отказался работать с «Лидсом»

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вчера, 16:15

Немецкий тренер , работающий сейчас директором в системе корпорации «Ред Булл», исключил возможность сотрудничества с «Лидс Юнайтед».

«Ред Булл» является главным спонсором и миноритарным владельцем «Лидса», а Клопп, по слухам, мог бы курировать управление клубом.

Однако BILD сообщает, что Клопп отказался от непосредственной работы на «Элланд Роуд». Предполагается, что бывший рулевой «Ливерпуля» не хочет работать с другим английским клубом из уважения к болельщикам «красных».

В клубную корпорацию «Ред Булл» также входят «Лейпциг», «Зальцбург», «Лиферинг», «Нью-Йорк», «Париж», «Сайтама» и «Брагантино».