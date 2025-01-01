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Клопп отказался работать с «Лидсом»

вчера, 16:15

Немецкий тренер Юрген Клопп, работающий сейчас директором в системе корпорации «Ред Булл», исключил возможность сотрудничества с «Лидс Юнайтед».

«Ред Булл» является главным спонсором и миноритарным владельцем «Лидса», а Клопп, по слухам, мог бы курировать управление клубом.

Однако BILD сообщает, что Клопп отказался от непосредственной работы на «Элланд Роуд». Предполагается, что бывший рулевой «Ливерпуля» не хочет работать с другим английским клубом из уважения к болельщикам «красных».

В клубную корпорацию «Ред Булл» также входят «Лейпциг», «Зальцбург», «Лиферинг», «Нью-Йорк», «Париж», «Сайтама» и «Брагантино».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 22:00
Привет, Валера!!!
С Новым годом тебя!!! Здоровья тебе, Удачи, Радости и всяческих благ, не только в наступившем году, но и во всех последущих!!!!!!!
Я бы Нагеля уволили, сразу после вылета от Испании, и не за поражение с неназначенным пенальти в ворота соперника, а за его конкретное непослушание перед игрой, когда, умные люди, настоятельно советовали ему как нужно играть против испанцев.

А про Клоппа, давно уже идут разговоры о его назначении ГТ сборной. Думаю, после паузы, которую он взял, сборная для него- новый вызов и что очень важно- кардинальный пересмотр его тренерских идей. На сегодня- он самый желанный тренер нац., команды, с точки зрения болельщиков сборной, точно. Пожалуй, на этот момент, в Германии нет тренера, которого с таким нетерпением ожидали бы фаны сб.ФРГ. По популярности, Клопп превосходит остальных, возможных претендентов на эту должность...
yqysu6tj7v2x
yqysu6tj7v2x
вчера в 21:52
Клопп устал от тренерского процесса,он же сам признался,на новой должности он отдыхает
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:35
Я конечно уважаю Клоппа и кайфовал от игр Ливерпуля, но вот сейчас он не прав!!! Да, дядька он авторитетный и его имя может привлечь молодых талантливых игроков в корпорацию РБ, но тут он не прав! Как директор всей корпорации, он должен курировать каждый из клубов и Лидс в том числе! А тут он видите ли, не хочет! Его же не тренером назначают, в конце то концов!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:21
Странно как-то было бы после Ливерпуля принять Лидс.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:01
Очконул тевтонец, прикрылся Ливерпулем...
Работать с пятисот лямами, бегающими по полю, многие умеют, а вот взять из пердива и дать ума - заднюю))
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:17
Зачем ему Лидс? Это после Ливерпуля... Клопп системный тренер, он не может дать результат сразу. Его методы работают постепенно, можно даже сказать, что медленно, по современным меркам... Лучше уж пусть руководит спортивной стратегией корпорации РБ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:16
Очень уважаемый тренер с правильными понятиями...
q5rdkyuw3rz4
q5rdkyuw3rz4
вчера в 18:06
Лидс сильно не поднимет, а репутацию может испортить.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:22
Клопп уже неоднократно говорил, что никогда не будет тренировать никакие другие команды АПЛ из уважения к Ливерпулю. Скорее всего наиболее вероятный вариант для Клоппа после отдыха, - это пост тренера сборной Германии, после ухода Нагельсмана в 2026 г., когда у него истечёт контракт, а возможно и раньше, уже в ходе отборочного турнира к ЧМ-2026, если Нагельсман будет допускать осечки и терять очки. Тогда Нагельсмана точно отправят в отставку и его место может занять Клопп.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:43
обещания и речи Клоппа можно вставлять в учебники дипломатии - "как усидеть на трех стульях, никого не обидеть, и влезть удачно на елку за арбузами".
sv_1969
sv_1969
вчера в 16:37
Не для этого думаю он уходил из Ливерпуля
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:31
Я думал на отдыхе
2ukaja4tyadj
2ukaja4tyadj
вчера в 16:28
уважение мужику💪😎
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:22
После Ливерпуля в Лидс? Так себе
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