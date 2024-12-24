Потенциальный спортивный директор «Спартака» Кагигао покинул «Галатасарай»

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сегодня, 18:51

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая» Фрэнсис Кагигао покинул турецкий гранд и отправился в Россию, чтобы начать работать в местном клубе.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Кагигао может стать новым спортивным директором московского «Спартака».

С 2019 по 2020 год Кагигао занимал должность главного скаута в «Арсенале». С 2021-го по 2022-й испанский специалист работал в качестве спортивного директора в сборной Чили. С лета 2023 года Кагигао занимал пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга в «Галатасарае».