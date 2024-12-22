В футболе вырос выдающийся тренер. Алонсо не испугался «Баварии» и не допустил кризис второго сезона

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22 декабря 2024, 19:23

Хаби – один из лучших тренеров года.

Анчелотти и де ла Фуэнте – короли решающих матчей

Уважаем папу Карло, ведь это замечательный тренер и мужчина высокой культуры. Анчелотти выиграл за год пять трофеев. Понимаем, почему ему достался трофей имени Йохана Кройфа лучшему тренеру по версии организаторов церемонии «Золотой мяч». Также на первое место Карло поставили участники жюри ФИФА . Но если подумать, то к Анчелотти хватало тренерских вопросов. Справился с трудностями в плей-офф Лиги чемпионов, но уступал в разных турнирах. Ему повезло со слабой игрой «Аталанты» и «Пачуки» в двух финалах.

А сеньор де ла Фуэнте сумел шикарно подготовить Испанию к Евро-2024. У Луиса много опыта на подобных скоротечных турнирах, ведь работал с молодыми испанцами разных возрастов. Теперь справился на турнире, когда у Франции и Англии наступил спад, а немцам не хватило терпения в защите, чтобы пройти Испанию. Все соперники создавали «Красной Фурии» проблемы. Даже хорваты, если бы лучше распорядились владением мячом, могли иначе сыграть с будущими чемпионами Европы. Не ругаем де ла Фуэнте, но были нюансы.

В разговоре о тренере года Алонсо топит финал Лиги Европы. Его обыграл коварный Гасперини, с которым справлялся «Реал» Анчелотти. Признаем, что в этот раз есть минимум три достойных претендента на звание лучшего тренера года. Но Анчелотти и де ла Фуэнте не создавали чемпионский клуб на базе главных немецких неудачников. Да, «Бавария» позволила «Байеру» выиграть. Но по количеству волевых успехов и голов на последних минутах видно, какую колоссальную психологическую и функциональную работу проделал тренер.

Алонсо ещё футболистом интересовался будущей профессией. Моуриньо и Гвардиола говорили, что Хаби Алонсо будет тренером. Анчелотти публично хвалил давнего знакомого. Год назад желал Алонсо, Раулю и Арбелоа однажды возглавить «Реал». Недавно Карло снова спросили, что думает о слухах про приезд Хаби. Анчелотти явно не волнуется, ведь для самого успешного тренера в истории «Реала» – Карло обошел Муньоса, взяв 15-й трофей с мадридским клубом, любое решение руководства будет на руку. Алонсо ждёт своей очереди.

Хаби Алонсо справился с критическим отрезком в «Байере»

Многие ждали большего количества грубых ошибок «Байера» после невероятного сезона. Но Алонсо недавно выбил «Баварию» из Кубка Германии. Помог Нойер, который получил первую красную карточку в карьере. Но «Баварию» непросто подвинуть, даже когда клуб из Мюнхена вдесятером. «Байер» проиграл в Бундеслиге в новом сезоне всего один раз. Глупая осечка против «Лейпцига» дома 2:3 позволила фавориту из Мюнхена получить отрыв в несколько пунктов. Но Алонсо может отыграть четыре очка разницы до весны.

Важна текущая форма. Пока тонет «Манчестер Сити» легендарного Гвардиолы, то «Байер» Алонсо собрал 8 побед подряд. Не двенадцать, как у Симеоне с «Атлетико», но тоже прекрасный результат. Немцы обыграли дома миланский «Интер», разгромили вчера «Фрайбург». Форвард Шик забил четыре мяча. У чеха за весь прошлый сезон было лишь 7 голов в Бундеслиге. Теперь собрал девять точных ударов, один поединок существенно улучшил статистику. Шик не самый стабильный игрок, но у «Байера» сейчас собралась крутая банда.

Понятно, что в Леверкузене невозможно задержать надолго игроков мирового уровня. Но можно помочь сильным ветеранам набрать форму – хавбек Джака и левый латераль Гримальдо в порядке после чемпионского сезона. Также Хаби Алонсо рад, что Вирц не стал спешить. Немец мог найти новый клуб прошлым летом. Но если бы выбрал «Манчестер Сити», то сейчас страдал бы вместе с Холандом и Де Брюйне. Важно действовать последовательно, как умел Карло Анчелотти, работавший с невероятными мастерами «Милана» и «Реала».

Хаби Алонсо новой серией побед демонстрирует всему футбольному миру, что пришел всерьез и надолго. Испанец не такой заведенный на бровке, как Клопп и Симеоне. Но Алонсо, который работал со множеством наставников с победами в Лиге чемпионов, прекрасно понимает, что важно оставаться собой на бровке и в раздевалке. Алонсо умный, спокойный и расчетливый наставник. Обожает схему в три центральных и умеет пользоваться фланговыми атаками. Дает свободу, иногда чересчур, но будет изучать свои главные ошибки.

«Байеру» надо ловить момент, без тренера их ждёт явный спад

Кроме Алонсо, точно уйдёт Вирц. Таких потерь достаточно, чтобы клуб из Леверкузена откатился. Надо срочно вспоминать опыт «Боруссии», которая дважды за последние десятилетия сыграла в финалах Лиги чемпионов. Пускай уступали, но получили незабываемый опыт победы в плей-офф. В новом формате у «Байера» будет шанс удивить публику. Многое зависит от жребия, но даже сложные соперники – «Интер» и «Милан», не испугали Алонсо. А вот разгром от Слота 0:4 стал хорошим уроком для молодого наставника «Байера».

Рациональный «Ливерпуль» отдал немцам мяч, но оставил себе опасные моменты. Диас сделал хет-трик, оборона финского голкипера Градецки не выстроилась в линию Маннергейма. Слишком часто допускали игроков «Ливерпуля» в свою штрафную площадь. Позже учли тот опыт, действуя против «Баварии» в Кубке Германии. Хаби Алонсо снова может взять трофей. Но также важно показать себя в плей-офф Лиги чемпионов. «Байер» там будет, они в общей таблице турнира делят третью строчку с другими клубами.

А вот дальше Хаби Алонсо и руководители «Байера» должны выбрать команде наставника. Причем испанцу важно позаботиться о коллективе, который неизбежно покинет. Наставник прикипел к игрокам и фанатам «Байера», пережил первые приятные чемпионские эмоции в новой профессии. Алонсо может стать большим тренером, но сразу в 43 года проделал невероятную работу в Леверкузене. Это сейчас все свыклись с мыслью, что «Байер» – чемпион Германии, а ведь Хаби принял одного из аутсайдеров Бундеслиги.

Без невероятных вложений – разница между доходами и расходами на трансферы за два с половиной сезона порядка 40 миллионов евро, Хаби Алонсо существенно обновил «Байера». Причем если угадают с новым тренером, то обязательно сохранят шансы на попадание в Лигу чемпионов в ближайшие годы. Один человек поменял жизни десятков. В «Байере» поверили в себя, а гранды по-прежнему интересуются Алонсо. Судьбу Мбаппе могут доверить именно Хаби. А пока он собрал 50 побед в Бундеслиге за короткий срок.