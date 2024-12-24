Спортивным директором «Спартака» будет иностранец

Генеральный директор московского «Спартака» в интервью источнику рассказал о ситуации со спортивным директором клуба.

10 ноября клуб объявил об уходе с должности Томаша Амарала.

Об информации из программы Тимура Гурцкая о том, что клуб нанял консалтинговую контору для подбора кандидата на пост спортдира

Не буду рассказывать всего. Но, как вы наверняка догадываетесь, информация о кандидатах приходит из разных источников. Кого-то предлагают агенты, кого-то мы сами находим и выходим на связь. Где-то прибегаем к услугам агентств, которые занимаются подбором персонала в области футбола.

Про уход Амарала

Это было совместное решение, Томаша и наше. Никто никого не выгонял, мы просто поговорили и приняли решение, что в тот момент его цикл работы закончен.