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Спортивным директором «Спартака» будет иностранец

сегодня, 13:38

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев в интервью источнику рассказал о ситуации со спортивным директором клуба.

10 ноября клуб объявил об уходе с должности Томаша Амарала.

Об информации из программы Тимура Гурцкая о том, что клуб нанял консалтинговую контору для подбора кандидата на пост спортдира

Не буду рассказывать всего. Но, как вы наверняка догадываетесь, информация о кандидатах приходит из разных источников. Кого-то предлагают агенты, кого-то мы сами находим и выходим на связь. Где-то прибегаем к услугам агентств, которые занимаются подбором персонала в области футбола.

Про уход Амарала

Это было совместное решение, Томаша и наше. Никто никого не выгонял, мы просто поговорили и приняли решение, что в тот момент его цикл работы закончен.

Малышев также сказал, что россиян в списке кандидатов на данный момент нет, а пост займёт иностранный специалист.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:16, ред.
Это хорошо, Спартак должен развиваться в руках профессионалов и людей со связями по всему миру, а не пытаться укусить Газпром в юбилей
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:07
Один наелся, надо другого искать...
albucid
albucid
сегодня в 14:04
Иностранный специалист... Василий Алибабаевич!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:04, ред.
Чот Спартак не в тренде, надо на Авито объявление давать. Как это россиян нет? Уже давно теневой спортдир Павел Андреев. Россияне во всю работают.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:51
Опять иностранный специалист...
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