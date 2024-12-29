Александр Мостовой: «В 2025 году хочу быть нужным российскому футболу»

Бывший футболист сборных СССР , СНГ и России поделился ожиданиям от наступающего 2025 года.

В первую очередь всем хочется пожелать мира! А в спортивном плане... Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу! Как бы это смешно и банально ни звучало. (Смеется.) Ведь в следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста.