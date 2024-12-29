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Александр Мостовой: «В 2025 году хочу быть нужным российскому футболу»

вчера, 16:29

Бывший футболист сборных СССР, СНГ и России Александр Мостовой поделился ожиданиям от наступающего 2025 года.

В первую очередь всем хочется пожелать мира! А в спортивном плане... Хочу в 2025 году быть нужным российскому футболу! Как бы это смешно и банально ни звучало. (Смеется.) Ведь в следующем году будет 20 лет с момента завершения моей игровой карьеры. В 2005-м я провел последний матч в качестве футболиста.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:02
Получается, что с 1 января 2025 года Мостовой официально перестает быть "футбольным человеком", т.к. период безделья превысил период карьеры. Зато теперь он может говорить, что двадцать лет лоботрясничал на высочайшем уровне...
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:40
20 лет Царь видимо бомжевал...
Capral
Capral
вчера в 17:26
И за 20 лет, так и не поумнел...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:24
Неужто ему бабла на 20 лет хватило? Только сейчас подошло к концу. Чё то не слышал, где он работал...
shlomo
shlomo
вчера в 17:18
Наибольшая польза будет если ЦАРЬ перестанет делать заявы по каждому поводу...
j5kdp2bjdvs7
j5kdp2bjdvs7
вчера в 17:02
Когда ему можно было себя проявить, он отдыхал и 14ялся, когда нормальные люди идут на пенсию, он решил поработать, типичный лоботряс и демагог.
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:01
Хочет ли российский футбол таких как Мостовой! Не думаю!Если снимет корону с головы и убьёт в себе игрока, то он многог пользы может принести , особенно молодым игрокам!Но этот сюжет маловероятен,так как его эго необъятных размеров!
Эгоизм умерщвляет великодушие. (Ф. Достоевский)
shur
shur
вчера в 16:47
...хочу быть Владычецей Морскою......!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:42
Когда уже кто-нибудь поставит на место этого человека? Мостовой, кроме вреда, ничего не приносит российскому футболу. Почему ему позволяют безнаказанно нести всякую чушь. Ведь как специалист он нулевой, пора доказать это...
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