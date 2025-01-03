«Валенсия» арендует нападающего «Реал Сосьедад»

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сегодня, 11:15

«Валенсия» арендует до конца сезона нападающего «Реал Сосьедад» и сборной Нигерии . Игрок присоединится к тренировкам «летучих мышей» на следующей неделе. Этим переходом «Валенсия» хочет не только повысить свою эффективность в атаке, но и создать внутреннюю конкуренцию.

Напомним, контракт Садика с «Реал Сосьедад» действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей.

Ранее «Валенсия» сообщила о назначении нового главного тренера.