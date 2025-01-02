Неймар пропустил тренировку «Аль-Хиляля» из-за болей в животе

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не смог принять участие в сегодняшней командной тренировке из-за болей в животе.
Бразильский футболист выступает за клуб с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл в его составе два матча.
Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не смог принять участие в сегодняшней командной тренировке из-за болей в животе.
Бразильский футболист выступает за клуб с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл в его составе два матча.
угадали ? Ну конечно , из Бразилии,спец рейсом,
Сильве Сантосу прислали недозревший ананас!!!
Боль в желудке безутешна,
Колики достали мужика,
Не поможет даже "Ношпа"
Медицина здесь слаба?!
Если только тренеровка не поможет ему вдруг,
Не привык Он напрягаться, покупает всё вокруг!
Купить место в Лазарете, успокоется мальца !
А потом уж, в Дискотеке оттопырится слегка!!!
угадали ? Ну конечно , из Бразилии,спец рейсом,
Сильве Сантосу прислали недозревший ананас!!!
Боль в желудке безутешна,
Колики достали мужика,
Не поможет даже "Ношпа"
Медицина здесь слаба?!
Если только тренеровка не поможет ему вдруг,
Не привык Он напрягаться, покупает всё вокруг!
Купить место в Лазарете, успокоется мальца !
А потом уж, в Дискотеке оттопырится слегка!!!