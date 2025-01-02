Неймар пропустил тренировку «Аль-Хиляля» из-за болей в животе

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сегодня, 22:45

Нападающий «Аль-Хиляля» не смог принять участие в сегодняшней командной тренировке из-за болей в животе.

Бразильский футболист выступает за клуб с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл в его составе два матча.