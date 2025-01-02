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Неймар пропустил тренировку «Аль-Хиляля» из-за болей в животе

сегодня, 22:45

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не смог принять участие в сегодняшней командной тренировке из-за болей в животе.

Бразильский футболист выступает за клуб с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провёл в его составе два матча.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 23:32
Сегодня турнирчик там в покере, так что извините))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 23:20
Салат "Оливье" бурлит.. 🤭
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 23:20
В сезоне провел два матча.? Почти как Санек Кокорин!
shur
shur ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 23:15
...то понос, то золотуха,это братцы не про нас !
угадали ? Ну конечно , из Бразилии,спец рейсом,
Сильве Сантосу прислали недозревший ананас!!!
Боль в желудке безутешна,
Колики достали мужика,
Не поможет даже "Ношпа"
Медицина здесь слаба?!
Если только тренеровка не поможет ему вдруг,
Не привык Он напрягаться, покупает всё вокруг!
Купить место в Лазарете, успокоется мальца !
А потом уж, в Дискотеке оттопырится слегка!!!
Garibaldi
Garibaldi
сегодня в 23:04
Опять всякую гадость в рот тащил.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 22:53
Похоже напоролся чего то на НГ)))
Гость
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