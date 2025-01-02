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В аргентинском клубе «Бока Хуниорс» зафиксирована вспышка сифилиса

сегодня, 10:10

В аргентинском клубе «Бока Хуниорс» зафиксирована вспышка сифилиса. Данный диагноз выявлен у трёх футболистов.

Согласно сведениям источника, в клубе потрясены данной информацией. Другие игроки и тренеры в данный момент проходят обследование, чтобы исключить вероятность большего количества заражённых.

Руководство «Бока Хуниорс» пыталось скрыть сведения о вспышке сифилиса, однако сделать это не удалось. Информация быстро просочилась в СМИ и соцсети. При этом имена заражённых футболистов не разглашаются.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:47
Сообразили на троих. Лишь бы не друг с другом )
протон
протон
сегодня в 13:08
На лекции в медицинском институте старенький профессор пытается привлечь
внимание разшумевшейся аудитории к теме лекции: Был и я молодой - говорит
профессор - И был у меня хороший друг. Случилось так, что полюбили мы с
ним одну девушку, но она выбрала его,... а я остался "с носом",...
а мой друг - без носа. Тема сегодняшней лекции - СИФИЛИС!
bhvcjdg8yac4
bhvcjdg8yac4
сегодня в 12:39
Сразу видно сплочённый коллектив!
lotsman
lotsman
сегодня в 12:21
Все трое в одно место нырнули.)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:42
Судья была женщиной... всё как обещали...
a-league
a-league ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:58
Просто очень тяжёлые условия труда ))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:33
Возможно где то "не на том поле сыграли"...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:32
Видимо новогодний корпоратив удался у них
Гость
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