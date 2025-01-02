В аргентинском клубе «Бока Хуниорс» зафиксирована вспышка сифилиса. Данный диагноз выявлен у трёх футболистов.
Согласно сведениям источника, в клубе потрясены данной информацией. Другие игроки и тренеры в данный момент проходят обследование, чтобы исключить вероятность большего количества заражённых.
Руководство «Бока Хуниорс» пыталось скрыть сведения о вспышке сифилиса, однако сделать это не удалось. Информация быстро просочилась в СМИ и соцсети. При этом имена заражённых футболистов не разглашаются.
внимание разшумевшейся аудитории к теме лекции: Был и я молодой - говорит
профессор - И был у меня хороший друг. Случилось так, что полюбили мы с
ним одну девушку, но она выбрала его,... а я остался "с носом",...
а мой друг - без носа. Тема сегодняшней лекции - СИФИЛИС!
внимание разшумевшейся аудитории к теме лекции: Был и я молодой - говорит
профессор - И был у меня хороший друг. Случилось так, что полюбили мы с
ним одну девушку, но она выбрала его,... а я остался "с носом",...
а мой друг - без носа. Тема сегодняшней лекции - СИФИЛИС!