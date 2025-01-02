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сегодня, 10:10

В аргентинском клубе «Бока Хуниорс» зафиксирована вспышка сифилиса. Данный диагноз выявлен у трёх футболистов.

Согласно сведениям источника, в клубе потрясены данной информацией. Другие игроки и тренеры в данный момент проходят обследование, чтобы исключить вероятность большего количества заражённых.