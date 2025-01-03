«Арсенал» рассматривает возможность подписания Комана

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сегодня, 16:33

«Арсенал» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

Серьёзная травма вынуждает лондонский клуб думать о том, как укрепить атакующую линию. «Канониры» рассматривают возможность подписания вингера из «Баварии».

В то же время отмечается, что интерес к Коману проявляют и другие клубы, в частности саудовский «Аль-Хиляль».

Всё будет зависеть от переговоров и от позиции футболиста – будет ли он готов отправиться в Англию.

