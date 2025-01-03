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«Арсенал» рассматривает возможность подписания Комана

сегодня, 16:33

«Арсенал» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно.

Серьёзная травма Букайо Саки вынуждает лондонский клуб думать о том, как укрепить атакующую линию. «Канониры» рассматривают возможность подписания вингера Кингсли Комана из «Баварии».

В то же время отмечается, что интерес к Коману проявляют и другие клубы, в частности саудовский «Аль-Хиляль».

Всё будет зависеть от переговоров и от позиции футболиста – будет ли он готов отправиться в Англию.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 18:02
А что не плохо поиграть в Англии! Арсенал хороший клуб!!!
ax8vj53yxh86
ax8vj53yxh86
сегодня в 17:47
Хороший игрок,у Арсенала большие аппетиты
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:21
Коман может сразу к Сака в больничку отправиться, травматичен очень
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 16:51
Менять Великую Баварию на Арсенал ...
Мне кажется Коман столько не пьёт...)
Гость
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