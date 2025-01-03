«Арсенал» рассматривает возможность подписания Комана

«Арсенал» рассчитывает усилить свой состав в зимнее трансферное окно.
Серьёзная травма Букайо Саки вынуждает лондонский клуб думать о том, как укрепить атакующую линию. «Канониры» рассматривают возможность подписания вингера Кингсли Комана из «Баварии».
В то же время отмечается, что интерес к Коману проявляют и другие клубы, в частности саудовский «Аль-Хиляль».
Всё будет зависеть от переговоров и от позиции футболиста – будет ли он готов отправиться в Англию.
Мне кажется Коман столько не пьёт...)
Мне кажется Коман столько не пьёт...)