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В клубе, где играет Кокорин, отреагировали на слухи об интересе к Пьяничу

сегодня, 16:26

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал источнику слухи о том, что полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич может перейти в кипрскую команду.

Сообщения в СМИ об интересе «Ариса» к Пьяничу появляются в последние недели достаточно часто. Нам пока в данной ситуации комментировать нечего. Как вы понимаете, в случае предметного разговора об этом будет объявлено. Конечно, мы с радостью поделимся деталями, если такая сделка будет иметь место.

За клуб из Лимассола выступает российский нападающий Александр Кокорин.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 19:55
Уход Пьянича из ЦСКА маловероятен.
mc53377ef9hr
mc53377ef9hr
сегодня в 18:10
Будет не плохо в помощь Кокоши
shvan9waf4mh
shvan9waf4mh
сегодня в 17:54
Корзину похоже побухать не с кем.
Futurista
Futurista ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 17:49, ред.
Кокорин и Пьянич - масло маслянное)...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:14
Кокорин и Пьянич - это был бы интересный тандем.)
adekvat
adekvat ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 17:05
Арис думаю больше людей знает чем Какорина.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:57
Обычный, стандартный ответ в таких ситуациях.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 16:56
Непонятно зачем в заголовке есть Кокорин...
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