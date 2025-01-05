В клубе, где играет Кокорин, отреагировали на слухи об интересе к Пьяничу

Директор по маркетингу «Ариса» Алексей Дозорцев прокомментировал источнику слухи о том, что полузащитник ЦСКА может перейти в кипрскую команду.

Сообщения в СМИ об интересе «Ариса» к Пьяничу появляются в последние недели достаточно часто. Нам пока в данной ситуации комментировать нечего. Как вы понимаете, в случае предметного разговора об этом будет объявлено. Конечно, мы с радостью поделимся деталями, если такая сделка будет иметь место.