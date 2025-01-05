В «Зените» заявили, что клуб не ведёт переговоров об уходе Вендела

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил источнику, что петербургский клуб не ведёт переговоров о переходе полузащитника команды Вендела.
Ранее об интересе к футболисту со стороны «Палмейраса» и «Ботафого» сообщил бразильский журналист Жоао ван Бойсен.
Вендел — ключевой игрок «Зенита», и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются.
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