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В «Зените» заявили, что клуб не ведёт переговоров об уходе Вендела

сегодня, 12:27

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил источнику, что петербургский клуб не ведёт переговоров о переходе полузащитника команды Вендела.

Ранее об интересе к футболисту со стороны «Палмейраса» и «Ботафого» сообщил бразильский журналист Жоао ван Бойсен.

Вендел — ключевой игрок «Зенита», и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 13:26
Сам Вендел думает что ему и в Зените хорошо. Ему уже скоро двадцать восемь. На каком, более высоком, в Бразилии? Так зачем было тогда оттуда уезжать? Вернуться в Бразилию и ждать там ещё пару сезонов чтобы попасть в Европу? Не такой уж он классный игрок, чтобы им, тридцатилетним, заинтересовались в топовых клубах Европы. Он это прекрасно понимает и поэтому считает что ему и в Зените хорошо.)
adekvat
adekvat
сегодня в 13:19
Кьючевой игрок, игра нормально, три ни о чем.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 13:06
Значит продадут... разводят эпопею по примеру черепахина...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:03
Не сомневаюсь, что Правление "Зенита" попросило футболиста остаться в команде до окончания чемпионата и сделать всё возможное для завоевания очередного титула к юбилею клуба. Ну и пообещало дополнительное солидное вознаграждение. Уйди Вендел до окончания сезона - и титул "повиснет" в воздухе.
84a9drfv3akc
84a9drfv3akc
сегодня в 13:02
Значит продолжит бразил и дальше доить газпрём
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:32
Интересно, что сам Вендел думает?
Отдыхать в РПЛ, получая немалые бабки или попробовать поиграть в футбол на более высоком уровне?
Вещий
Вещий
сегодня в 12:30
Фиг всем а не Вендел.... такой самим нужен...:)))
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