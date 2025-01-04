Стало известно, делал ли «Спартак» запрос по вингеру «Ривер Плейта»

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сегодня, 14:15

Как стало известно, «Спартак» официально не обращался в «Ривер Плейт» по трансферу нападающего . «Красно-белые» общались только с агентом футболиста. Возможный трансфер Солари осложняет тот факт, что 25% прав на игрока принадлежит «Коло-Коло». Из-за этого стоимость аргентинца может составить 15 — 17 миллионов евро. В свою очередь, «Спартак» продолжает поиски других вариантов для усиления флангов атаки.

Солари — воспитанник «Тальерес». За «Ривер Плейт» аргентинец выступает с июля 2022 года. Его контракт заканчивается в декабре 2027 года. В прошедшем сезоне 23-летний правый вингер сыграл 42 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Солари в 7 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодару» будет сложно заполучить вингера «Ривер Плейта».