Захарян начнёт в запасе матч 1/16 Кубка Испании

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной».
Россиянин начнёт игру на скамейке запасных. Из-за травм хавбек не провёл в этом сезоне ни одной встречи.
|Понферрадина0 : 2Реал Сосьедад
|Матч завершен
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной».
Россиянин начнёт игру на скамейке запасных. Из-за травм хавбек не провёл в этом сезоне ни одной встречи.
Главное- побольше русских матюков испанцам рассказать, остальное неважно.
Главное- побольше русских матюков испанцам рассказать, остальное неважно.
попал,повезло! Повезло,что не болбоей ...!!!!
попал,повезло! Повезло,что не болбоей ...!!!!