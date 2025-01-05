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Захарян начнёт в запасе матч 1/16 Кубка Испании

сегодня, 16:30
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Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян включён в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной».

Россиянин начнёт игру на скамейке запасных. Из-за травм хавбек не провёл в этом сезоне ни одной встречи.

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lotsman
lotsman
сегодня в 17:43
Кто бы сомневался. Было бы сенсацией сообщение о том, что Захарян вышел в стартовом составе.)
drug01
drug01
сегодня в 17:18
Главное что он уже в составе!!!
Capral
Capral
сегодня в 16:43
Начал в запасе, там же и закончит, может быть...
Главное- побольше русских матюков испанцам рассказать, остальное неважно.
shur
shur
сегодня в 16:39, ред.
...Понферрадина очень серьёзный соперник, хорошо хоть в запас
попал,повезло! Повезло,что не болбоей ...!!!!
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