Захарян начнёт в запасе матч 1/16 Кубка Испании

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сегодня, 16:30

Полузащитник «Реала Сосьедад» включён в заявку на матч 1/16 финала Кубка Испании с «Понферрадиной».

Россиянин начнёт игру на скамейке запасных. Из-за травм хавбек не провёл в этом сезоне ни одной встречи.