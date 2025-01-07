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Вилья о «Золотом мяче»: «Я не слишком верю в эту награду»

сегодня, 00:16

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья высказался о вручении полузащитнику «Манчестер Сити» Родри «Золотого мяча» в 2024 году.

Заслуженно ли Родри получил «Золотой мяч»? Конечно, почему бы и нет. Но я не собираюсь лицемерить – я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, и я не совсем понимаю, за что голосуют. Хотя, если бы мне его дали, я бы взял его и сказал, что это лучший момент в моей жизни. Я считаю футбол командным видом спорта – конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех..

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 02:06
Вот сказал человек!.. шоб ни свои, так ни чужие!
А, бесы, вон оно, так воду баламутят!...
Imrebellion
Imrebellion ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:52
При чем тут, вообще, Месси?? Он и про ЗБ говорит, которая также у Лео целая коллекция.
И тут следующим предложением признается, если бы сам получил, называл бы это лучшим моментом - а значит лучшей наградой.
Типичная позиция, "не имеет ценности, то чего у меня нет".
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 01:45
Вилья знает о чем говорит!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:56
Человек играл с Месси в одной команде и отлично понимает, как там дарят эти ЗМ.

(Не касается последнего вручения ЗМ Родри, там все закономерно было).
allemz
allemz ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 00:44
Он же футболист, надо с пониманием отнестись к его словам. Золотая бутса - очень прозрачная награда, не требующая голосования, забил больше - получил автоматом. Золотой мяч сам по себе противоречив, вручать лучшему в чем? Если учесть, что футболисты играют на разных позициях с различными функциями, а это своего рода отдельные специализации. Очевидно, что это инструмент для спекуляций и вопрос уже выходит за пределы футбольной плоскости.

Почему награду "политик года" получают только главы стран? Ведь само понятие "политик" шире и охватывает все этажи власти.
Futurista
Futurista
сегодня в 00:42
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 00:28
Вполне себе мнение.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:26
А где же конкретика?
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