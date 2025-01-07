Вилья о «Золотом мяче»: «Я не слишком верю в эту награду»

Бывший нападающий «Барселоны» высказался о вручении полузащитнику «Манчестер Сити» «Золотого мяча» в 2024 году.

Заслуженно ли Родри получил «Золотой мяч»? Конечно, почему бы и нет. Но я не собираюсь лицемерить – я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, и я не совсем понимаю, за что голосуют. Хотя, если бы мне его дали, я бы взял его и сказал, что это лучший момент в моей жизни. Я считаю футбол командным видом спорта – конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех..