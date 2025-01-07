Вилья о «Золотом мяче»: «Я не слишком верю в эту награду»

Бывший нападающий «Барселоны» Давид Вилья высказался о вручении полузащитнику «Манчестер Сити» Родри «Золотого мяча» в 2024 году.
Заслуженно ли Родри получил «Золотой мяч»? Конечно, почему бы и нет. Но я не собираюсь лицемерить – я никогда особо не верил в эту награду. Она кажется мне субъективной, и я не совсем понимаю, за что голосуют. Хотя, если бы мне его дали, я бы взял его и сказал, что это лучший момент в моей жизни. Я считаю футбол командным видом спорта – конечно, есть статистика, но, например, я гораздо лучше понимаю «Золотую бутсу». Здесь нет никакой ошибки – награда твоя, если ты забиваешь больше всех..
А, бесы, вон оно, так воду баламутят!...
А, бесы, вон оно, так воду баламутят!...
И тут следующим предложением признается, если бы сам получил, называл бы это лучшим моментом - а значит лучшей наградой.
Типичная позиция, "не имеет ценности, то чего у меня нет".
И тут следующим предложением признается, если бы сам получил, называл бы это лучшим моментом - а значит лучшей наградой.
Типичная позиция, "не имеет ценности, то чего у меня нет".
(Не касается последнего вручения ЗМ Родри, там все закономерно было).
(Не касается последнего вручения ЗМ Родри, там все закономерно было).
Почему награду "политик года" получают только главы стран? Ведь само понятие "политик" шире и охватывает все этажи власти.
Почему награду "политик года" получают только главы стран? Ведь само понятие "политик" шире и охватывает все этажи власти.