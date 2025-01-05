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Представитель Захаряна прокомментировал возвращение хавбека в состав

сегодня, 19:00

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал возвращение хавбека в состав команды.

При возвращении Арсена на поле тренерский штаб отталкивался от состояния его здоровья. У него была достаточно тяжелая травма. Сейчас он находится в хорошем физическом состоянии, давно тренируется в общей группе, поэтому и попал в заявку на матч. Надеюсь, что сегодня еще и сыграет. Что думает сам Арсен? Это его жизнь, его дело. Он тренируется, чтобы здесь играть. Клуб рассчитывает на него, восьмой номер — отличный показатель этого.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:40
Захарян уже начинает раздражать... Надоели новости о нем.
PiolliNaVole
PiolliNaVole
сегодня в 19:26
    Capral
    Capral
    сегодня в 19:19
    Во дает, агент- не знает, что думает его клиент. Нормально? Думать, и всегда, за своего клиента должен агент. Но сдругой стороны, а что может думать Захарян, только одно- подольше задержаться в Европе, в Р/С или еще где, но не возвращаться в Россию. Что касается непосредственно футбола, то думаю, особо яркого будущего у Захаряна нет... Могу конечно ошибиться, но, по тем данным Захаряна, исходя, непосредственно из его физики и отталкиваясь от его технических данных, в нынешнем своем клубе- Арсен надолго не задержится... Ну нет в нем, чего-то такого, за что можно было бы ухватиться и поверить в будущий успех. Обычный футболист, но уже перенесший непростую травму, и у которого, я уверен- уже растет чувство самосохранения, что, однозначно скажется на его игре...
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 19:16
    Это его жизнь тренироваться и полировать лавку...
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