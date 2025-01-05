Представитель Захаряна прокомментировал возвращение хавбека в состав

Геннадий Голубин, представитель российского полузащитника «Реала Сосьедад» , прокомментировал возвращение хавбека в состав команды.

При возвращении Арсена на поле тренерский штаб отталкивался от состояния его здоровья. У него была достаточно тяжелая травма. Сейчас он находится в хорошем физическом состоянии, давно тренируется в общей группе, поэтому и попал в заявку на матч. Надеюсь, что сегодня еще и сыграет. Что думает сам Арсен? Это его жизнь, его дело. Он тренируется, чтобы здесь играть. Клуб рассчитывает на него, восьмой номер — отличный показатель этого.