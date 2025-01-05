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Аморим: «МЮ должен быть разочарован ничьей»

вчера, 23:44
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ.

Ожидания СМИ сильно отличались от того, что мы увидели. Я больше злюсь из-за других игр, поэтому мне ещё сложнее понять некоторые вещи. Дело не в системе, не в технике, а в чём-то другом, и это трудно понять тренеру. Это одно очко, и я думаю, что мы должны разозлиться и разочароваться больше, чем в игре с «Ньюкаслом». Мы должны быть действительно разочарованы, а я должен успокоиться и говорить правильные вещи. Мы находимся в трудной ситуации. Нам нужно очень много бороться, чтобы выбраться из этой ситуации. То, что мы были по-настоящему конкурентоспособны, является решающим фактором в дальнейшем. Я доволен игрой, недоволен результатом, но очень, очень зол из-за остальных игр.

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 00:28
Офигеть! Как будто Ман Юнайтед в лидерах идут и тут такая осечка, ничья!
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Нет игры и результата. Сезон потерян...
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 00:04
При этом, с учётом текущего уровня команд и положения в таблице, это явно положительный результат для игравших в гостях.
Del_Rio
Del_Rio
вчера в 23:48
Зато в следующем туре МЮ героический, на 95 минуте, уйдёт от поражения в игре с грозным Саутгемптоном.
Гость
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