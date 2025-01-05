Аморим: «МЮ должен быть разочарован ничьей»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в рамках 20-го тура АПЛ .

Ожидания СМИ сильно отличались от того, что мы увидели. Я больше злюсь из-за других игр, поэтому мне ещё сложнее понять некоторые вещи. Дело не в системе, не в технике, а в чём-то другом, и это трудно понять тренеру. Это одно очко, и я думаю, что мы должны разозлиться и разочароваться больше, чем в игре с «Ньюкаслом». Мы должны быть действительно разочарованы, а я должен успокоиться и говорить правильные вещи. Мы находимся в трудной ситуации. Нам нужно очень много бороться, чтобы выбраться из этой ситуации. То, что мы были по-настоящему конкурентоспособны, является решающим фактором в дальнейшем. Я доволен игрой, недоволен результатом, но очень, очень зол из-за остальных игр.