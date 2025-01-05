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Ван Дейк об игре с МЮ: «Всё могло быть гораздо хуже»

вчера, 22:30
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Всё могло быть гораздо хуже, если быть абсолютно честными с самими собой. У них был большой шанс в конце, и всё могло быть гораздо хуже, чем сейчас. Я определённо разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но что есть, то есть, и мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем. Мы сделали счёт 2:1, а затем нужно было попытаться управлять игрой и держать мяч дольше, чем три или четыре передачи. Временами мы слишком легко теряли мяч, и тогда мы были более открыты, чем должны были. Мы не идеальны, мы всё ещё учимся, и мы должны извлечь уроки и из этого. Недооценка «Манчестер Юнайтед»? Это всё СМИ. СМИ говорят об этом. К нам это не имеет никакого отношения. Мы готовились к очень сложной игре. Мы не думали ни о чём подобном.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:55
Всё верно сказал кэп!!
Хорошо что сыграли в ничью, впрочем как канониры и Челси
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:40
Я тоже думаю что не было недооценки МЮ
Del_Rio
Del_Rio
вчера в 22:33
Ливерпуль не умеет играть такие матчи. Поэтому не выигрывают у Эвертона и МЮ, когда, вроде, всё до свистка за них.
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