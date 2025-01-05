Ван Дейк об игре с МЮ: «Всё могло быть гораздо хуже»

Защитник и капитан «Ливерпуля» прокомментировал ничейный результат матча 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Всё могло быть гораздо хуже, если быть абсолютно честными с самими собой. У них был большой шанс в конце, и всё могло быть гораздо хуже, чем сейчас. Я определённо разочарован тем, что мы потеряли очки дома, но что есть, то есть, и мы должны двигаться дальше, и мы это сделаем. Мы сделали счёт 2:1, а затем нужно было попытаться управлять игрой и держать мяч дольше, чем три или четыре передачи. Временами мы слишком легко теряли мяч, и тогда мы были более открыты, чем должны были. Мы не идеальны, мы всё ещё учимся, и мы должны извлечь уроки и из этого. Недооценка «Манчестер Юнайтед»? Это всё СМИ . СМИ говорят об этом. К нам это не имеет никакого отношения. Мы готовились к очень сложной игре. Мы не думали ни о чём подобном.