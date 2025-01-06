Бруну Фернандеш: «Я расстроен ничейным результатом против „Ливерпуля“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

Мы не можем быть удовлетворены. Я очень расстроен. Если мы можем показать такой футбол на «Энфилде», почему мы не можем делать это каждую неделю?