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Бруну Фернандеш: «Я расстроен ничейным результатом против „Ливерпуля“»

сегодня, 10:01
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).

Мы не можем быть удовлетворены. Я очень расстроен. Если мы можем показать такой футбол на «Энфилде», почему мы не можем делать это каждую неделю?

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 11:32
к сожалению, МЮ очень зависим от Бруно.
если он на поле и у него идет игра, то и вся команда демонстрирует хороший футбол. а когда капитан начинает истерит, то команда распадается на атомы.
эту проблему должен будет решить РА.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:20, ред.
А чего вы показали? менее 300сот точных пасов за матч и 4ре удара в створ, это уровень середины таблицы апл
Жаль Элиады больше нет, он очень ценил твой талант
n9kffpunw8bx
n9kffpunw8bx
сегодня в 11:07
Налью Солнцедару 250г и забудешь ты за ничью,а потом хряснешь 150г Перцовки и пойдкшь в пляс
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 11:00, ред.
Его вечно-унылую хныкающую физионмомию уже подосточертело созерцать, Игрок неплохой, но, по темпераменту - говни.. лютое и с соответствуюшими лидерскими качествами. еще и комментарии послематчевые этой бабы плаксивой читать!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:35
Посмотрим, как сыграет следующий матч МЮ дома с "Брайтоном" и насколько будет расстроен Фернандеш, если МЮ в нём потеряют очки.
galem72
galem72
сегодня в 10:34
Где была его бравада, когда позорно влетали Борнмуту, Волкам и Сорокам?
adekvat
adekvat
сегодня в 10:33
Радовался бы, с ливером в гостях ничья, растраиваться будешь когда Саутгемптону проиграете.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:31
Это не МЮ вчера играл хорошо, это Ливер играл не очень хорошо.
jtmfq84h8pgp
jtmfq84h8pgp
сегодня в 10:26
Отыграл один матч достойно, теперь разговоров будет, лучше бы в каждом матче так играл
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 10:20
До следующей игры так и будут болтать))) потом опять затишье наступит)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 10:13
А когда проигрывали не расстраивался? Первый раз за несколько матчей сыграли нормально и сразу же надо поговорить. Аморим сам болтун и поощряет болтунов. Когда работа идёт тяжело, не стоит отвлекаться на разговоры...
shur
shur
сегодня в 10:06
...растроен малыш, главное на поле вчера ,слава Богу, вёл себя
как мужчина,без соплей...!!! Хорошо отыграл за долгое время...!!!
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