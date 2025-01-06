Бруну Фернандеш: «Я расстроен ничейным результатом против „Ливерпуля“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал ничью в матче АПЛ против «Ливерпуля» (2:2).
Мы не можем быть удовлетворены. Я очень расстроен. Если мы можем показать такой футбол на «Энфилде», почему мы не можем делать это каждую неделю?
если он на поле и у него идет игра, то и вся команда демонстрирует хороший футбол. а когда капитан начинает истерит, то команда распадается на атомы.
эту проблему должен будет решить РА.
если он на поле и у него идет игра, то и вся команда демонстрирует хороший футбол. а когда капитан начинает истерит, то команда распадается на атомы.
эту проблему должен будет решить РА.
Жаль Элиады больше нет, он очень ценил твой талант
Жаль Элиады больше нет, он очень ценил твой талант
как мужчина,без соплей...!!! Хорошо отыграл за долгое время...!!!
как мужчина,без соплей...!!! Хорошо отыграл за долгое время...!!!