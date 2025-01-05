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В «Транмере» отреагировали на слова Роя Кина о Тренте

вчера, 23:19

В клубе из 4-й лиги Англии «Транмер Роверс» отреагировали на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде.

Трент в «Транмере», Рой? Нет спасибо, у нас все в порядке.

Ранее Кин раскритиковал защитника «Ливерпуля» за игру в 1-м тайме матча с МЮ: «С такой игрой он окажется в „Транмер Роверс“, а не в „Реале“.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:38
Трент в «Транмере», - Трения продолжаются - ждём новую трактовку...)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:37
Да он всегда был привозной, а уж без мотивации и тем более
sihafazatron
sihafazatron ответ Del_Rio (раскрыть)
вчера в 23:27
Бесплатный негр! Что может быть лучше для Реала?))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:27
Уже и Транвер решил потроллить Трента))
Del_Rio
Del_Rio
вчера в 23:27
Одни уже открестились. Ждём слов от Реала.
shur
shur
вчера в 23:26
...Кин - неврастеник, типа нашего Евсея...!!! Сам то не подарок был,
всё больше нахрапом брал с нарушениями, эстетики вообще ноль!
Ну да Бог с ним,здоровья ветерану,эксперт хре-ов!!!
Гость
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