В «Транмере» отреагировали на слова Роя Кина о Тренте

В клубе из 4-й лиги Англии «Транмер Роверс» отреагировали на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о защитнике «Ливерпуля» Тренте Александер-Арнольде.
Трент в «Транмере», Рой? Нет спасибо, у нас все в порядке.
Ранее Кин раскритиковал защитника «Ливерпуля» за игру в 1-м тайме матча с МЮ: «С такой игрой он окажется в „Транмер Роверс“, а не в „Реале“.
всё больше нахрапом брал с нарушениями, эстетики вообще ноль!
Ну да Бог с ним,здоровья ветерану,эксперт хре-ов!!!
всё больше нахрапом брал с нарушениями, эстетики вообще ноль!
Ну да Бог с ним,здоровья ветерану,эксперт хре-ов!!!