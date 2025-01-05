В «Транмере» отреагировали на слова Роя Кина о Тренте

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вчера, 23:19

В клубе из 4-й лиги Англии «Транмер Роверс» отреагировали на слова бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Роя Кина о защитнике «Ливерпуля» .

Трент в «Транмере», Рой? Нет спасибо, у нас все в порядке.