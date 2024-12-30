МЮ повторил антирекорд 60-летней давности

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вчера, 23:42

«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд 60-летней давности.

«Красные дьяволы» пропустили два безответных мяча к 19-й минуте домашнего матча АПЛ против «Ньюкасла».

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов в декабре во всех турнирах – худший для клуба показатель пропущенных мячей в течение одного месяца за последние 60 лет, с марта 1964 года.

Декабрь – первый полноценный месяц португальского тренера во главе команды.