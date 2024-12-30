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МЮ повторил антирекорд 60-летней давности

вчера, 23:42
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд 60-летней давности.

«Красные дьяволы» пропустили два безответных мяча к 19-й минуте домашнего матча АПЛ против «Ньюкасла».

Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов в декабре во всех турнирах – худший для клуба показатель пропущенных мячей в течение одного месяца за последние 60 лет, с марта 1964 года.

Декабрь – первый полноценный месяц португальского тренера Рубена Аморима во главе команды.

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Все комментарии
4kewu3hbqqhm
4kewu3hbqqhm
сегодня в 05:52
МЮ бьёт все антирекорды, так недолго с лиги вылететь
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:15
Может к Энфилду готовятся?
azkan
azkan ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 01:14
Точно! Идти, а не ползать))
SHEARER
SHEARER ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 01:11
Куда угодно, главное идти))
azkan
azkan ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 01:09
Главное не перепутать вверх или вниз идти)))
SHEARER
SHEARER
сегодня в 00:42
Главное не отчаиваться и идти дальше!
drug01
drug01
сегодня в 00:40
Совсем плохие дела!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:02
И это только начало, как мне кажется
ABir
ABir
сегодня в 00:01
Докатились, как должно быть не удобно за них Сэру Алексу.
shur
shur
сегодня в 00:00
...как так можно издеваться над детищем сэра Алекса ...?! От того
Ман Юнайтед вообще ничего не осталось ! Взгляните на выражение лиц игроков МЮ, они уже за столом Новый год отмечают!!! Стыдно это не то слово! Противно и безрадостно
смотреть на бесперспективных, впопыхах нанятых не футболистов,
а ленивцев, кто хотчет денег зараьботать на имени Великого Клуба!!! И в конце , спасибо что Я видел неповторимое!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:53, ред.
Раньше в Футбол играли футболисты, а ныне играют в Футболиста, занимаясь чем угодно, только не футболом
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:51
Похоже со дна уже стучат))
shur
shur
вчера в 23:49, ред.
...у комментатора спросили,когда забьёт Ман Юнайтед, а в ответ
...а Он уже давно забил на всё !!! Сижу и обалдеваю,картина маслом!!!
Vaffanculo_86
Vaffanculo_86
вчера в 23:48
То ли ещё будет. В этой ситуации только Спортинг жаль.
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