МЮ повторил антирекорд 60-летней давности

«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд 60-летней давности.
«Красные дьяволы» пропустили два безответных мяча к 19-й минуте домашнего матча АПЛ против «Ньюкасла».
Как сообщает источник, «Манчестер Юнайтед» пропустил 18 голов в декабре во всех турнирах – худший для клуба показатель пропущенных мячей в течение одного месяца за последние 60 лет, с марта 1964 года.
Декабрь – первый полноценный месяц португальского тренера Рубена Аморима во главе команды.
Ман Юнайтед вообще ничего не осталось ! Взгляните на выражение лиц игроков МЮ, они уже за столом Новый год отмечают!!! Стыдно это не то слово! Противно и безрадостно
смотреть на бесперспективных, впопыхах нанятых не футболистов,
а ленивцев, кто хотчет денег зараьботать на имени Великого Клуба!!! И в конце , спасибо что Я видел неповторимое!!!
Ман Юнайтед вообще ничего не осталось ! Взгляните на выражение лиц игроков МЮ, они уже за столом Новый год отмечают!!! Стыдно это не то слово! Противно и безрадостно
смотреть на бесперспективных, впопыхах нанятых не футболистов,
а ленивцев, кто хотчет денег зараьботать на имени Великого Клуба!!! И в конце , спасибо что Я видел неповторимое!!!
...а Он уже давно забил на всё !!! Сижу и обалдеваю,картина маслом!!!
...а Он уже давно забил на всё !!! Сижу и обалдеваю,картина маслом!!!