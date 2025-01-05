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Салах установил рекорд результативности за 19 матчей АПЛ

вчера, 21:51

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал пенальти в игре 20-го тура с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

Таким образом, Салах набрал 31 (18 голов и 13 голевых передач) результативный балл в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. Это наибольший результат в истории турнира на этом отрезке.

По этому показателю египтянин обошел Луиса Суареса, набравшего 30 (23+7) очков за 19 матчей в сезоне-2013/14, выступая за «Ливерпуль».

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Все комментарии
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 23:12
Его статистика впечатляет!
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:53, ред.
Неувядаемый Салах продолжает возглавлять гонку бомбардиров АПЛ, да ещё и рекорды бьёт. Потрясающая статистика для 32 лет! Да и нынешнее уверенное лидерство Ливерпуля в АПЛ - это во многом заслуга Салаха.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:51
Пенки лупит левые , а они и считать рады
5m4e7fvdama8
5m4e7fvdama8
вчера в 22:36
Две легенды Ливерпуля,два рекордсмена
drug01
drug01
вчера в 22:04
Хороший результат! Обошел даже Луиса!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:53
Мощно прёт египтянин)) если так продолжит, то может все подобные рекорды АПЛ побить)
Но сегодня Де Лигту должен отправить бутылочку шампанского, ну или косячок)))
Гость
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