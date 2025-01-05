Салах установил рекорд результативности за 19 матчей АПЛ

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах реализовал пенальти в игре 20-го тура с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
Таким образом, Салах набрал 31 (18 голов и 13 голевых передач) результативный балл в 19 матчах АПЛ в этом сезоне. Это наибольший результат в истории турнира на этом отрезке.
По этому показателю египтянин обошел Луиса Суареса, набравшего 30 (23+7) очков за 19 матчей в сезоне-2013/14, выступая за «Ливерпуль».
Но сегодня Де Лигту должен отправить бутылочку шампанского, ну или косячок)))
Но сегодня Де Лигту должен отправить бутылочку шампанского, ну или косячок)))