ЦСКА подпишет воспитанника «Зенита»

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вчера, 11:51

ЦСКА подпишет полузащитника Ивана Ананьева. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Во время сборов главный тренер ЦСКА Марко Николич примет решение, останется ли 18-летний россиянин с основой «армейцев» или будет отдан в аренду. Ананьева хотел бы арендовать «Сан-Паулу».

Хавбек — воспитанник «Зенита». 31 декабря у него истёк контракт с родным клубом.