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ЦСКА подпишет воспитанника «Зенита»

вчера, 11:51

ЦСКА подпишет полузащитника Ивана Ананьева. Соглашение будет рассчитано до лета 2028 года. Во время сборов главный тренер ЦСКА Марко Николич примет решение, останется ли 18-летний россиянин с основой «армейцев» или будет отдан в аренду. Ананьева хотел бы арендовать «Сан-Паулу».

Хавбек — воспитанник «Зенита». 31 декабря у него истёк контракт с родным клубом.

Ранее был назван лучший игрок ЦСКА в первой части сезона.

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nubom
nubom ответ Датак (раскрыть)
вчера в 18:21
... а чего - не Барселона?
Датак
Датак ответ nubom (раскрыть)
вчера в 15:04
Что то смущает?
Ананьев один из игроков,которых зенит отправлял в Бразилию.
Информация о том,что сан паулу хочет арендовать его была очень давно
nubom
nubom
вчера в 12:48
"...Ананьева хотел бы арендовать «Сан-Паулу»": а чего - не Барселона?
Гость
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