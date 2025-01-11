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Мексиканские клубы заинтересованы в трансфере нападающего «Спартака»

вчера, 10:26

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Мексики. К игроку проявляет интерес «Атлас», а «Тихуана» уже сделала конкретное предложение. «Спартак» готов продать Николсона, так как он не входит в планы тренерского штаба. На данный момент мексиканские клубы ведут переговоры с агентами игрока. Камнем преткновения является зарплата ямайца.

Напомним, контракт Николсона со «Спартаком» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл 9 матчей в РПЛ (3 гола) и 5 матчей в Кубке России (2 гола и ассист). Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, сколько «Спартаку» придётся заплатить за возможный переход полузащитника «Торино» Ивана Илича.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:58
Если хотят хорошего нападающего из классного клуба, пусть готовят бабки.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 12:54
Набрали овна-сейчас не знают что и делать. Еще бы Мангаша из 10 лиги Португалии куда нибудь в махачкалу отдать.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:53
Не понятно как он вообще попал в Спартак да ещё и с таким долгим контрактом. Сильно сомневаюсь что мексиканские клубы предложат хотя бы половину того что он выкачивает из бензоколонки, так что мучаться нам с ним ещё полтора года.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:36
Это уже прерогатива руководства клуба.
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