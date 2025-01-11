«Барселона» намерена сохранить Араухо. Клуб отклонил предложение «Ювентуса»

1736598099

вчера, 15:21

«Барселона» отклонила первое предложение «Ювентуса» по защитнику , ответив, что игрока нет на трансферном рынке. Приоритетной задачей является сохранить уругвайца в составе на вторую половину сезона, если только не поступит предложение не менее 70 миллионов евро — цена, которую в клубе считают справедливой.

Главный тренер «Барселоны» высказался на тему возможного ухода Араухо.

Когда я начал работать тренером в «Барселоне», то увидел, что вокруг ходит много слухов. Рональд вернулся после тяжёлый травмы и теперь полностью готов играть. Он хороший и очень профессиональный игрок. Думаю, мы о нём достаточно позаботились. Не моё дело говорить о слухах, но я хочу видеть его в своей команде. Я не хочу думать о будущем. Он один из лучших защитников.

Напомним, Араухо находится в системе «Барселоны» с девятнадцати лет. Его контракт с «блауграной» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний центральный защитник сыграл один матч в Кубке Испании, в котором отметился голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 55 миллионов евро.