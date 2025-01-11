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вчера, 14:22

«Лацио» близок к подписанию полузащитника «Баварии» . Речь идёт об аренде до конца сезона с опцией выкупа за 8 — 10 миллионов евро. На время арендного соглашения «Лацио» будет выплачивать игроку зарплату, а в случае выкупа хавбек подпишет трёхлетний контракт с римским клубом.

Напомним, в текущем сезоне Ибрагимович провёл три матча за основную команду «Баварии». Его контракт с мюнхенцами действует до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего атакующего полузащитника в 4 миллиона евро.

Ранее нападающий «Лацио» Диего Гонсалес перешёл в «Атлас» на правах аренды.