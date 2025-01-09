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Поттер рассказал, почему принял предложение «Вест Хэма»

вчера, 13:36

Английский специалист Грэм Поттер рассказал, почему принял предложение лондонского «Вест Хэма». Сегодня, 9 января, «молотобойцы» объявили о назначении Поттера на должность главного тренера команды.

Причин много. Это история, традиции, семейная атмосфера и невероятно преданные и страстные болельщики. Здесь захватывающая команда и блестящая академия, которая выпускает хороших молодых игроков, я хочу с ними познакомиться и поработать. Я не просто так ждал подходящего предложения, я ждал правильной возможности. Думаю, я сделал правильный выбор.

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Все комментарии
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вчера в 15:49
Все так говорят когда приходят
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:38
В принципе не плохой тренер, но иногда он попадает не в то время и не в то место...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:49, ред.
Поттер (короткая версия вью) : "Просто мне фартануло и я это дело не прощёлкал."
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