Поттер рассказал, почему принял предложение «Вест Хэма»

Английский специалист рассказал, почему принял предложение лондонского «Вест Хэма». Сегодня, 9 января, «молотобойцы» объявили о назначении Поттера на должность главного тренера команды.

Причин много. Это история, традиции, семейная атмосфера и невероятно преданные и страстные болельщики. Здесь захватывающая команда и блестящая академия, которая выпускает хороших молодых игроков, я хочу с ними познакомиться и поработать. Я не просто так ждал подходящего предложения, я ждал правильной возможности. Думаю, я сделал правильный выбор.