Артета о мяче, которым играют в Кубке Лиги: «Очень отличается от АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» на пресс-конференции после первого матча 1/2 финала Кубка Английской Лиги с «Ньюкаслом» (0:2) высказался о мяче, которым команды играют в этом турнире.

Он просто другой, очень отличается от того, который используется в Премьер-Лиге, и к этому нужно приспособиться, потому что он летит по-другому. Когда ты касаешься его, сцепление тоже очень другое, так что нужно адаптироваться.