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Артета о мяче, которым играют в Кубке Лиги: «Очень отличается от АПЛ»

сегодня, 17:36
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции после первого матча 1/2 финала Кубка Английской Лиги с «Ньюкаслом» (0:2) высказался о мяче, которым команды играют в этом турнире.

Он просто другой, очень отличается от того, который используется в Премьер-Лиге, и к этому нужно приспособиться, потому что он летит по-другому. Когда ты касаешься его, сцепление тоже очень другое, так что нужно адаптироваться.

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 18:04
Плохому танцору яйца мешают!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:00
Точно!!!
Capral
Capral ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:59
Спасибо!)))
shur
shur
сегодня в 17:47
..Артета не указал название мяча, так вот он называется " Попробуй
сыграй против крепкого автобуса, или при Сорочий Заговор"!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:43
Добрый день.

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