Артета о мяче, которым играют в Кубке Лиги: «Очень отличается от АПЛ»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции после первого матча 1/2 финала Кубка Английской Лиги с «Ньюкаслом» (0:2) высказался о мяче, которым команды играют в этом турнире.
Он просто другой, очень отличается от того, который используется в Премьер-Лиге, и к этому нужно приспособиться, потому что он летит по-другому. Когда ты касаешься его, сцепление тоже очень другое, так что нужно адаптироваться.
сыграй против крепкого автобуса, или при Сорочий Заговор"!!!!
сыграй против крепкого автобуса, или при Сорочий Заговор"!!!!
Внесли соответствующие изменения относительно того комментария.
Внесли соответствующие изменения относительно того комментария.