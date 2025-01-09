Иньиго Мартинес: «Мне кажется удаление Винисиуса несправедливо»

Центральный защитник «Барселоны» высказался о дисквалификации нападающего мадридского «Реала» на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2).

Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на 4 матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах.