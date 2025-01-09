Иньиго Мартинес: «Мне кажется удаление Винисиуса несправедливо»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о дисквалификации нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2).
Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на 4 матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах.
Пусть Мартинес заиграет на уровне Винисиуса, чтоб об этом тоже стали говорить.
Пусть Мартинес заиграет на уровне Винисиуса, чтоб об этом тоже стали говорить.