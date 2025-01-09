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Иньиго Мартинес: «Мне кажется удаление Винисиуса несправедливо»

вчера, 09:42

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о дисквалификации нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (1:2).

Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад меня дисквалифицировали на 4 матча за гораздо меньшую ошибку, и об этом никто не говорил. Мы не должны молчать об этих несправедливых вещах.

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:57
Никто не говорил о дискве на 4 матча Мартинеса?
Пусть Мартинес заиграет на уровне Винисиуса, чтоб об этом тоже стали говорить.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:05
Правильно,молчать не надо - это точно.
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