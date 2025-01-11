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«Валенсия» возобновила строительство нового стадиона «Ноу Месталья»

вчера, 18:34

«Валенсия» возобновляет строительство нового стадиона.

Открытие нового стадиона «Ноу Месталья» запланировано на лето 2027 года. Для воплощения этого проекта «Валенсия» начала сотрудничество с компанией Fenwick Iribarren Architects, проектировавшей три стадиона для чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также клуб привлек компанию FCC Construcción, занимавшуюся строительством крупных спортивных объектов, таких как стадион «Ванда Метрополитано» («Атлетико») и стадион «Корнелья-Эль Прат» («Эспаньол»).

FCC Construcción также отвечала за реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» и модернизацию тренировочных баз «Барселоны» и «Реала». Именно эта компания будет заниматься строительством «Ноу Месталья».

Вместимость новой арены составит 70 044 зрителей, он станет современным стадионом, способным принимать матчи самого высокого уровня под эгидой ФИФА и УЕФА, а также масштабные мероприятия.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:06
Даже не верится что когда -нибудь его достроят.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
вчера в 21:30
Будем собирать полный стадион играя в Сегунде?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:02
Второй раз за сегодня уже возобновила, если верить соккеру)
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:53
странно, они бы думали о том как остаться в Ла-Лиге ...а не о стадионе, Хотя это разные люди за разные решения отвечают.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 18:54
Всё это конечно хорошо, но впереди ждёт сегунда.
Vea
Vea
вчера в 18:35
Состав усильте, это сейчас важнее.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:35
Побольше стадионов - хороших и новых! )
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