«Валенсия» возобновила строительство нового стадиона «Ноу Месталья»

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вчера, 18:34

«Валенсия» возобновляет строительство нового стадиона.

Открытие нового стадиона «Ноу Месталья» запланировано на лето 2027 года. Для воплощения этого проекта «Валенсия» начала сотрудничество с компанией Fenwick Iribarren Architects, проектировавшей три стадиона для чемпионата мира по футболу 2022 года.

Также клуб привлек компанию FCC Construcción, занимавшуюся строительством крупных спортивных объектов, таких как стадион «Ванда Метрополитано» («Атлетико») и стадион «Корнелья-Эль Прат» («Эспаньол»).

FCC Construcción также отвечала за реконструкцию «Сантьяго Бернабеу» и модернизацию тренировочных баз «Барселоны» и «Реала». Именно эта компания будет заниматься строительством «Ноу Месталья».