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«Валенсия» объявила о возобновлении строительства нового стадиона

вчера, 15:13

Строительство нового стадиона «Валенсии» будет возобновлено. Открытие «Ноу Местальи» запланировано на лето 2027 года.

Для реализации проекта клуб начал сотрудничество с компанией Fenwick Iribarren Architects, известной по проектированию трёх стадионов для чемпионата мира-2022 в Катаре.

Также была привлечена FCC Construcción, занимавшаяся строительством крупных спортивных сооружений, включая стадион «Метрополитано» для мадридского «Атлетико», «Корнелья-Эль Прат» («Эспаньол») и реконструкцией «Сантьяго Бернабеу» («Реал»). Кроме того, эта компания участвовала в модернизации тренировочных объектов как для «Барселоны», ​​так и для «Реала».

Вместимость нового объекта, который будет расположен в центре Валенсии, составит 70 044 человека. Он сможет проводить матчи ФИФА и УЕФА высшего уровня, а также крупные мероприятия.

Одной из самых заметных особенностей новой арены станет полупрозрачная крыша, которая фильтрует средиземноморский свет, обеспечивая защиту от солнца и дождя для каждого зрительского места. Крыша также улучшит акустические ощущения от трибун до поля и будет включать в себя фотоэлектрическую установку.

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99wdaf67n95u
99wdaf67n95u
вчера в 15:20
Валенсии состав бы усилить на равные с новым стадионом
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