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«Барселона» ищет новый стадион для матчей Лиги чемпионов

сегодня, 19:31

«Барселона» не сможет проводить матчи Лиги чемпионов на Олимпийском стадионе после первого этапа из-за обязательств городского совета перед стадионом. По этой причине руководство клуба ищет альтернативные варианты.

Отмечается, что, как и на первом этапе, УЕФА обязывает «Барселону» проводить все оставшиеся до конца соревнований матчи плей-офф на одном стадионе. По этой причине клуб должен будет сделать выбор в ближайшие дни.

Если «Барселона» не попадёт в восьмёрку лучших и ей придётся играть в плей-офф, дающем выход во второй раунд, клуб будет должен определиться со своим стадионом до жеребьёвки, которая состоится 31 января. При этом каталонцы не смогут вернуться на «Камп Ноу», поскольку он закрылся на реконструкцию летом 2023 года. Ожидается, что работы завершатся только в 2026 году.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 21:17
стадион для матчей лч только в испании.
и только ультрасовременного.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:00
Пусть играют на "Estádio do Benfica", он тоже "удачливый"))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:38
Сантьяго Бернабеу.
почти родной стадион. и удачливый
Гость
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