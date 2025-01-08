«Барселона» вновь устроит аукцион предметов с «Камп Ноу»

Торги пройдут с 23 января по 13 февраля. На аукционе можно будет приобрести сувениры с закрытого на реконструкцию домашнего стадиона каталонцев – шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».
Аукцион проводится в рамках проекта Memorabilia, включающего продажу сувениров, связанных с историей «Барселоны».
Ранее клуб продавал сиденья с «Камп Ноу», фрагменты газона и сетки ворот и другие предметы.
Тем более, если есть желающие приобрести такие сувениры.
Кстати, не об этих ли сувенирах пел Демис Руссос?)
Тем более, если есть желающие приобрести такие сувениры.
Кстати, не об этих ли сувенирах пел Демис Руссос?)
Ему прислали счет за вывоз мусора со старого стадиона, он попросил неделю подумать, через 3 дня устроил аукцион, еще через 3 дня отменил заказ на мусор, великий комбинатор....
Ему прислали счет за вывоз мусора со старого стадиона, он попросил неделю подумать, через 3 дня устроил аукцион, еще через 3 дня отменил заказ на мусор, великий комбинатор....
Окститесь, 75!
Окститесь, 75!