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«Барселона» вновь устроит аукцион предметов с «Камп Ноу»

сегодня, 12:27

Торги пройдут с 23 января по 13 февраля. На аукционе можно будет приобрести сувениры с закрытого на реконструкцию домашнего стадиона каталонцев – шкафчики из раздевалки, угловые флажки, фрагменты газона с 11-метровыми отметками, защитные стекла скамеек запасных, а также фотографии победных составов «Барселоны» в Лиге чемпионов, которые находились в подтрибунном помещении «Камп Ноу».

Аукцион проводится в рамках проекта Memorabilia, включающего продажу сувениров, связанных с историей «Барселоны».

Ранее клуб продавал сиденья с «Камп Ноу», фрагменты газона и сетки ворот и другие предметы.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:02
"Барса" - великий клуб и он может себе это позволить.
Тем более, если есть желающие приобрести такие сувениры.
Кстати, не об этих ли сувенирах пел Демис Руссос?)
Вещий
Вещий
сегодня в 13:01
У Лапорта вход пошли не только рычаги, но и ломбард.... :)))

Ему прислали счет за вывоз мусора со старого стадиона, он попросил неделю подумать, через 3 дня устроил аукцион, еще через 3 дня отменил заказ на мусор, великий комбинатор....
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 12:55
Я думаю это конкретно бьет по репутации Барселоны, сегодня если это даже принесет млн 10-20 $, завтра это аукнется в любых переговорах, к ним будут относится как к бомжам, которые готовы продать что угодно, хоть за какую-то денежную компенсацию
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:37
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 12:35
    "Ранее клуб продавал сиденья с «Камп Ноу»" - Похоже не все ещё кресла продали - как минимум 12 осталось...)
    Хитрый Лис
    Хитрый Лис
    сегодня в 12:33
    Пора Месси забрать свои ЗМ и другие награды, пока их тоже не продали.
    Гость
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