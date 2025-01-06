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На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуль» – МЮ

сегодня, 20:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

После матча 20-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и МЮ (2:2) в соцсетях появились кадры, на которых можно увидеть потоки воды, льющиеся с крыши «Энфилда».

В настоящее время «Ливерпуль» выясняет причину попадания воды в конструкцию стадиона.

По одной из версий, протечка могла случиться в результате сильного снегопада, из-за которого матч с «МЮ» могли отменить, однако во время игры также шел проливной дождь.

Ожидается, что расследование будет завершено до субботы, когда мерсисайдцы проведут следующий домашний матч – против «Аккрингтона» в Кубке Англии.

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Все комментарии
Вещий
Вещий
сегодня в 21:08
Да уж... и на таком стадионе такая аказия....
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 21:00
...да нет, на переигровку намекают,хитрованы!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:45
А может всё проще и у них тоже - Бакланы...)
Гость
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