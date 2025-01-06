На «Энфилде» протекла крыша во время матча «Ливерпуль» – МЮ

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сегодня, 20:25

После матча 20-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и МЮ (2:2) в соцсетях появились кадры, на которых можно увидеть потоки воды, льющиеся с крыши «Энфилда».

В настоящее время «Ливерпуль» выясняет причину попадания воды в конструкцию стадиона.

По одной из версий, протечка могла случиться в результате сильного снегопада, из-за которого матч с « МЮ » могли отменить, однако во время игры также шел проливной дождь.

Ожидается, что расследование будет завершено до субботы, когда мерсисайдцы проведут следующий домашний матч – против «Аккрингтона» в Кубке Англии.