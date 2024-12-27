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«Реал» изменит название домашней арены

сегодня, 10:04

Новый стадион «Реала» будет называться «Бернабеу». Название изменят в коммерческих целях.

В данный момент «Реал» работает в этом направлении молча, и изменения заметны лишь в некоторых маркетинговых и мерчендайзинговых акциях. Сайт стадиона называется «Bernabéu», как и официальный профиль в социальных сетях. Экскурсия по стадиону называется «Tour Bernabéu», и даже в названии подарочной модели стадиона нет имени Сантьяго. Первые тесты были проведены и на фасаде арены, вывешены баннеры без имени легендарного президента, только с фамилией Бернабеу. То же самое происходит с сувенирной продукцией в официальном магазине. Ни где не упоминается имя.

Смена названия на данный момент преследует только коммерческие цели, вероятно, в поисках более современного образа и более короткой номенклатуры, но кто знает, может быть, в будущем она будет сопровождаться спонсорством. В любом случае, как возможность присвоения стадиону имени или фамилии какой-либо компанией, так и окончательное изменение номенклатуры должны пройти через Ассамблею членов, чего до сих пор не произошло.

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Перевод с marca.com
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Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:44
"Должны пройти через Ассамблею членов, чего до сих пор не произошло.- Даже страшно подумать , что они там надумают...)
Гость
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