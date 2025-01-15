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«Челси» вырвал ничью в игре с «Борнмутом»

сегодня, 00:30
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмутМатч завершен

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (2:2).

На 13-й минуте хозяева поля открыли счёт усилиями Коула Палмера. На 50-й гости отыгрались — пенальти реализовал Джастин Клюйверт. Антуан Семеньо на 68-й вывел «вишен» вперёд. Рис Джеймс на 90+5-й восстановил равенство.

«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (37 очков). «Борнмут» идёт 7-м (34 балла).

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Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 04:20
Уже ничьи вырывает с Борнмунтами на родном стадионе.
Ужас!
azkan
azkan
сегодня в 02:36
Кризис у синих продолжается. Вроде забивают, вроде первый тайм хорошо поддавливают и моменты имеют, а потом другая команда выходит.
Черт с ним с реализацией. Пропускают очень просто, вот что опасно.
Да и судьи в который раз жалеют противников и не дают явный красный.
Сегодня вечером Челси наверняка вылетят из четверки. За не полных полтора месяца растеряли все преимущество, теперь трудно будет зацепится за четверку
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:38
Как же Челси повезло...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:49
Что это в Челси происходит то? Неужели они не хотят попасть в Лигу Чемпионов УЕФА следующего сезона. Такой шанс был бороться за чемпионство в этом сезоне, пока Манчестер Сити так плох. Нет, Челси решил пойти другим путем. В последних 5-ти матчах, 3 ничьих и два поражения. Сегодня тоже еле-еле отскочили, можно сказать. Куда это годится? Сегодня, скорее всего, Ньюкасл Юнайтед сдвинет Челси с 4-й строчки. Да и тот же Манчестер Сити тоже уже наступает на пятки. Скоро, походу, вообще из еврокубковой зоны вылетят. Надо придумать что-то. Может тренер не справляется?
Vea
Vea
сегодня в 00:36
Первыми забили, но пришлось вырывать очко.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:32
Челси удивляет в последних играх.
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