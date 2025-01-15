«Челси» вырвал ничью в игре с «Борнмутом»

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (2:2).
На 13-й минуте хозяева поля открыли счёт усилиями Коула Палмера. На 50-й гости отыгрались — пенальти реализовал Джастин Клюйверт. Антуан Семеньо на 68-й вывел «вишен» вперёд. Рис Джеймс на 90+5-й восстановил равенство.
«Челси» занимает 4-е место в чемпионате Англии (37 очков). «Борнмут» идёт 7-м (34 балла).
Черт с ним с реализацией. Пропускают очень просто, вот что опасно.
Да и судьи в который раз жалеют противников и не дают явный красный.
Сегодня вечером Челси наверняка вылетят из четверки. За не полных полтора месяца растеряли все преимущество, теперь трудно будет зацепится за четверку
Черт с ним с реализацией. Пропускают очень просто, вот что опасно.
Да и судьи в который раз жалеют противников и не дают явный красный.
Сегодня вечером Челси наверняка вылетят из четверки. За не полных полтора месяца растеряли все преимущество, теперь трудно будет зацепится за четверку