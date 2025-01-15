«Челси» вырвал ничью в игре с «Борнмутом»

Фатальные ошибки «Реала». «Барселона» опять разгромила мадридцев На этот раз – в финале Суперкубка Испании.

«Манчестер Сити» могут лишить сотни очков в АПЛ. Конкуренты настаивают на суровом вердикте Искали дыры в законах лиги более девяти лет.

Беллингем настраивает против себя умных фанатов «Реала». Зато Джуд в форме перед Эль Класико Голы вместе с неподобающим поведением.

Миру нужно Эль Класико в воскресенье. Анчелотти и Флик должны сыграть в финале Суперкубка Испании Осталось победить в полуфиналах.