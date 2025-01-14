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«Хольштайн» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

вчера, 22:36
ХольштайнЛоготип футбольный клуб Хольштайн (Киль)4 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Хольштайн» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 17-го тура Бундеслиги (4:2).

На 27-й минуте хозяева поля открыли счёт усилиями Суто Мачино. Фил Харрес на 32-й удвоил преимущество команды. Александер Бернхардссон на 45+4-й забил третий гол. Джованни Рейна на 71-й сократил отставание гостей в счёте, а ещё одним голом в составе «чёрно-жёлтых» отметился Джейми Байно-Гиттенс на 77-й. На 86-й клуб из Киля остался в меньшинстве после удаления Льюиса Холтби. Четвёртый мяч хозяев поля провёл на 90+8-й Янн-Фите Арп.

«Хольштайн» занимает 17-е место в чемпионате Германии (11 очков). «Боруссия» идёт 9-й (25 баллов).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:03
Синие бились зачётно!
А четвёртый гол это отдельная песня - всё шло по классике жанра, время вышло как пару минут, последняя атака и вратарь с благими намерениями побежал к воротам Хольштайна, дескать приму участие в розыгрыше углового... Замес..., мяч отскочил к синему и малый не растерялся, как дал "по газам", да так что один из лучших сынов Боруссии хрен догнал, а парняга протащил чуть за середину и приложился, как юбиляр к стакану... Мяч прямиком в сетку ворот.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:25
Аутсайдер оказался сильнее фаворита...
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 23:25
Середняк проиграл аутсайдеру.
allemz
allemz
вчера в 23:19
Середняк проиграл середняку
Capral
Capral
вчера в 22:49
Несколько лет, Терзич терпеливо выстраивал рабочую команду- грамотную, играющую в содержательный и чисто тренерский футбол. Команду, которая по всем статья переиграла в 1-м тайме Реал в ЛЧ. Шахин, за полгода команду уничтожил и превратил её в унылое г...о. Вот, что значит тренер. Доигрался Шахин, со своим свободным футболом и правом каждого на импровизацию. Но развалил Шахин старый футбол до основания, а нового не построил, зато теперь, каждый, может играть так, как ему вздумается- по задумке нового тренера, а в итоге, одним словом- это называется бардак. Уже команда с предпоследнего места и в меньшинстве кладет Дортмунд на обе лопатки. Лидер прошлого сезона в Штутгарте, яркий Гирасси- стал совсем незаметным... Ну чтож, хотели построить в немецком футболе команду импровизаторов- получите неприятность в полном объеме.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:37
Теперь и Хольштайн трешку за тайм отгрузил Дортмунду. А потом ещё в меньшинстве забили четвёртый))) Пора бы уже и задуматься о смене тренера, там 10Хааг просто так что-ли на матчи ходит?))
Гость
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