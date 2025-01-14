«Хольштайн» обыграл дортмундскую «Боруссию» в матче чемпионата Германии

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вчера, 22:36

«Хольштайн» одержал победу над дортмундской «Боруссией» в матче 17-го тура Бундеслиги (4:2).

На 27-й минуте хозяева поля открыли счёт усилиями Суто Мачино. Фил Харрес на 32-й удвоил преимущество команды. Александер Бернхардссон на 45+4-й забил третий гол. Джованни Рейна на 71-й сократил отставание гостей в счёте, а ещё одним голом в составе «чёрно-жёлтых» отметился Джейми Байно-Гиттенс на 77-й. На 86-й клуб из Киля остался в меньшинстве после удаления Льюиса Холтби. Четвёртый мяч хозяев поля провёл на 90+8-й Янн-Фите Арп.

«Хольштайн» занимает 17-е место в чемпионате Германии (11 очков). «Боруссия» идёт 9-й (25 баллов).