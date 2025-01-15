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«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом»

сегодня, 00:24
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Брентфорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ (2:2).

На 66-й минуте Фил Фоден открыл счёт, а на 78-й забил второй мяч. Йоан Висса на 82-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Восстановил равенство Кристиан Норгор на 90+2-й.

«Брентфорд» занимает 10-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Ман Сити» идёт 7-м (35 баллов).

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Все комментарии
qb46brqups69
qb46brqups69
сегодня в 03:23
Опять Пепка жидко обделался
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:16
Thank you)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:13
As you wish. )
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:09
Ну вот опять порочный круг. Я всё, сдаюсь.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 02:07, ред.
))) Володь. Давай не будем, а ? Здесь чат, а не живой диалог и упрекать меня в игре в тарзанку (прыжках с темы на тему) , ну ... ты понял.

Диалог строился изначально о текущих проблемах в середине поля у МС - отсутствия альтернативы КДБ и ТЕКУЩИХ способах её решения. Вчера ты написал, что его пора проводить на пенсию с песнями и почестями. Сегодня ты констатировал печальный факт отсутствия ему альтернативы. На мой тезис о корове, ты из плоскости Текущего решения ситуации, увёл тему на необозримую - будущую перспективу, посредством сделки купли/продажи в летнее ТО и т.д. Я тебе на это ответил, что ..., ну не всё так просто и далеко не факт что эта сделка выгорит... и т.д и т.п.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:01, ред.
"Напрямую соотносятся. Потому как списать в утиль по названным тобой причинам можно лишь в случае наличия в текущем составе альтернативы КДБ." - отрывок из твоего коммента.

Повторюсь, насчет наличия альтернативы в составе. Ты не опроверг мои доводы по поводу целесообразности такой постановки. Скачем с одной темы на другую.

Я больше не знаю как переформулировать и что еще писать! АААААААААА!)

Ладно, я спать. Утром прочту твой ответ. Доброй ночи, Макс!
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:53, ред.
Ну вот я тебе привел твой комментарий в качестве доказательства предмета разговора (01:44), а ты мне гол и передачу на "предмет"))
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:53, ред.
Вот ты просто пытаешься с одной темы на другую перескочить, но я из уважения стараюсь отвечать на все. Ты мне не на все отвечаешь, а создаешь новые темы обсуждения и переключаешься между ними активно. Если что не претендую на славу в нашей беседе, просто общаюсь с приятелем, но за истину буду топить до последнего.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:50
Сформулируй свою определяющую часть. Что до меня..."Предмет" и есть определяющая часть. Гол и передачу на гол делает "Предмет".
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:49
Ну ты же понял, что формально имелось ввиду. Миссии и деньги мешать с сутью вопроса не надо. Если игрока некем заменить внутри самого клуба, это значит, что можно довольствоваться его плохой игрой? Для этого существуют трансферы между клубами, Макс! Переоткрываю Америку собственноручно!)
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:47, ред.
И ты ответил только касаемо предмета разговора. А основную и определяющую часть опустил.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:46
Вывод один: миссия клуба Наполи, где сейчас играет Хвича не есть миссия клуба МС. Первые - рвачи и мещане, которые ставят на реальные денежные знаки; вторые - амбициозные воротилы, у которых Статус на первом месте, ибо бабок и так дох...
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:44
Погоди-погоди. Вот твой комментарий! Так каков предмет разговора?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:42
)))
Не, не, не, Володь!
Предмет разговора - отсутствие кандидата на роль КДБ в силу его формы и возраста.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:41, ред.
У меня вопрос, Макс. Условный Хвича неважно проводит сезон относительно прошлого сезона, но альтернативы ему в самом клубе нет.
Вывод какой?)

Я ведь говорю, что рыжего летом на выход попросят. Возвращаемся к моему изначальному вопросу. Как это соотносится с текущим матчем, где он более-менее провел?)
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:39
В чем хитрость?) Ты у меня спросил, чего я гоню на КДБ, если альтернатив в клубе нет, а я ответил, что ее реально нет, но и смысла нет искать, сама постановка так себе. Альтернатива извне в его случае!)
То что Сити плохо может работать на ТО - другой разговор. Предмет разговора - форма и возраст КДБ, Макс!)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
)) Хитрец, однако. К отсутствию у КДБ альтернативы в клубе (внутри команды) я тебя подводил изначально (прочти весь диалог)
А по поводу того, что клуб может себе позволить альтернативу летом - бабка на двое сказала, и это даже при наличии бабла у МС. Прувы ? Пжлста! Сколько Пеп попугайничал о проблеме отсутствия в МС ЦН ? Лет 5 точно! И когда он его (Холланда) нашёл (притащил) ? В ближайшее летнее ТО ?! )) К этому положению дел я и приплёл старую корову, Володь.)
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Отвечаю на обновленный отрывок из твоего комментария: "Цель ? В текущих реалиях у МС она одна, Володь: не навредить и сохранить то, что имеешь до лучших времён."

Сомнительная цель для поиска альтернативы внутри команды. Не кажется?
И никто его не выгоняет сейчас, летом в разгар закупок, скорее всего, по-дружески расстанутся. За имением опять таки альтернатив извне, которые клуб может себе финансово позволить.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
И как твое высказывание "Старую корову не ведут на убой, не купив новую (молодую тёлку)." соотносится с поиском альтернативы в самом клубе? Или ты тем самым подтвердил мои слова? Пока противоречишь сам себе.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
Это как так? Расскажи поподробнее!))

И почему альтернатива ограничивается текущим составом? Разве если игрок нам не подходит или изнашивается, мы не приобретаем ему замену (извне)? Мне уже интересно стало.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:27, ред.
Именно!
А раз в команде альтернативы нет, то и списывать никто его не будет.

Цель ? В текущих реалиях у МС она одна, Володь: не навредить и сохранить то, что имеешь до лучших времён.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:25
Альтернативы ему нет в составе, за границей есть и денег немалых стоит.
Да и зачем искать альтернативу в самой команде? Цель какая?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:19, ред.
"из этого еще не следует, что он в полном физическом порядке."

Я не об этом..., и ты меня прекрасно изначально понял. Кто ему альтернатива ?
Старую корову не ведут на убой, не купив новую (молодую тёлку).
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:18, ред.
Насчет Родри ничего сказать не могу, он относительно молод, да и речь сейчас не о нем
протон
протон ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:17
Ему нужна перезагрузка в СА .
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:15, ред.
Альтернатива КДБ - не игрок, а многолетние выступления за Сити. Относительно них можно судить о его игре. Травмы участились, активность не та, манера игры изменилась, динамика заметно поубавилась. То, что он выделяется на фоне некоторых ничтожеств мало мальски за счет таланта, из этого еще не следует, что он в полном физическом порядке. Сегодня брака от него хватало, но он хоть обострял.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:11, ред.
Напрямую соотносятся. Потому как списать в утиль по названным тобой причинам можно лишь в случае наличия в текущем составе альтернативы КДБ. Назови мне её.

Да и сами причины - не причины в контексте Брюйне. Сколько раз его ломали ? И сколько раз он выходил на прежний уровень (пусть с натяжкой, но не суть) ? А вот каким выйдет Родри с бюллетеня никто не знает...
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Насчет Савиньо мне больше нечего ответить, вроде один и тот же матч смотрели.

Что мне по КДБ определяться? Его попросят на выход, он уже не тот в силу тех же причин. Как описанные мной причины соотносятся с текущим матчем? Этого не могу понять.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:59
Да и Париж сейчас не особо сильный. Там всё что угодно может случиться.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:57
Может быть, конечно. 30 лет совместной жизни это очень много.
К примеру, мне 34. Это почти столько же, сколько мне лет.
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