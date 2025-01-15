«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом»

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сегодня, 00:24

«Брентфорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ (2:2).

На 66-й минуте Фил Фоден открыл счёт, а на 78-й забил второй мяч. Йоан Висса на 82-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Восстановил равенство Кристиан Норгор на 90+2-й.

«Брентфорд» занимает 10-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Ман Сити» идёт 7-м (35 баллов).