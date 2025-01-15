«Манчестер Сити» упустил победу над «Брентфордом»

«Брентфорд» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в матче 21-го тура АПЛ (2:2).
На 66-й минуте Фил Фоден открыл счёт, а на 78-й забил второй мяч. Йоан Висса на 82-й сократил отставание хозяев поля в счёте. Восстановил равенство Кристиан Норгор на 90+2-й.
«Брентфорд» занимает 10-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Ман Сити» идёт 7-м (35 баллов).
Кроме КДБ и Савиньо остроту никто не создавал в команде
Кроме КДБ и Савиньо остроту никто не создавал в команде
))))))
С "маленькой" поправочкой, Володь: правильно выбрав позицию и сыграв на опережение, что уже само по себе НЕ ЕСТЬ удача.
Подставленная нога - лишь итог, перед которым была последовательность действий.
По Савиньо не согласен от слова совсем. Нихрена бразил не обострял, а тупо на скорости натыкался на дефов и отскакивал с мячиком, откидывая его назад.
По мне так очень слабый от него сегодня толк.
Кстати по КДБ определись, ведь ты его хвалишь, а ещё вчера списал в утиль, как мерена колхозного: "Гюндоган и КДБ в силу возраста и формы на выход". Твои слова? )
))))))
С "маленькой" поправочкой, Володь: правильно выбрав позицию и сыграв на опережение, что уже само по себе НЕ ЕСТЬ удача.
Подставленная нога - лишь итог, перед которым была последовательность действий.
По Савиньо не согласен от слова совсем. Нихрена бразил не обострял, а тупо на скорости натыкался на дефов и отскакивал с мячиком, откидывая его назад.
По мне так очень слабый от него сегодня толк.
Кстати по КДБ определись, ведь ты его хвалишь, а ещё вчера списал в утиль, как мерена колхозного: "Гюндоган и КДБ в силу возраста и формы на выход". Твои слова? )