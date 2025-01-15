«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Ливерпулем»

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (1:1).
На 8-й минуте Крис Вуд вывел хозяев поля вперёд. На 66-й мерсисайдцы отыгрались — гол забил Диогу Жота.
«Ноттингем Форест» занимает 2-е место в чемпионате Англии (41 очко). «Ливерпуль» лидирует (47 баллов).
Оч не понравился Макак - лучше б вообще на поле не выходил. У Лесников эмвипи - воротчик, если б не он, влетели бы точно! Ну и Мурило молодец.
Дарвина походу продают - даже в заявке на матч не было, мб это и к облегчению
Оч не понравился Макак - лучше б вообще на поле не выходил. У Лесников эмвипи - воротчик, если б не он, влетели бы точно! Ну и Мурило молодец.
Дарвина походу продают - даже в заявке на матч не было, мб это и к облегчению