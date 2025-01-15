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«Ноттингем Форест» сыграл вничью с «Ливерпулем»

сегодня, 00:54
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ноттингем Форест» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ (1:1).

На 8-й минуте Крис Вуд вывел хозяев поля вперёд. На 66-й мерсисайдцы отыгрались — гол забил Диогу Жота.

«Ноттингем Форест» занимает 2-е место в чемпионате Англии (41 очко). «Ливерпуль» лидирует (47 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:30
Поживём увидим...)))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:28
Может Нуну извлечёт урок? Может и усиления будут в зимнее ТО...
Capral
Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:13
С такими пробоинами в обороне, как у Н/Ф во 2-м тайме, чемпион не играет. Повезло, что Ливер не забил...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:11, ред.
Ноттингем Форест явный претендент на чемпионство, если так же и продолжит играть! Нуну Эшпириту Санту знает своё дело. Вспомните, как играл его Вулверхэмптон с португальцами. А Ливерпуль очень удивляет. Так хорошо шли во всех турнирах. Сейчас явный спад в игре. В сегодняшнем матче, всё испортил рано пропущенный гол. К их счастью, они спас от поражения. Такие шансы оторваться от всех упускает Арне Слот. Челси и Манчестер Сити ведь тоже вничью сыграли в своих матчах. Вратарь Ноттингем Фореста выручил сегодня свою команду. Эланга сегодня получается сделал больше, что Салах. Буду рад, если Ноттингем Форест станет чемпионами английской Примьер-Лиги! Успехов им в этом! Если не ошибаюсь, то Ноттингем Форест двукратный обладатель Кубка Европейских Чемпионов/Лиги Чемпионов УЕФА.
labasy
labasy
сегодня в 01:08
Вообще этот сезон будет уникальным, все подряд проигрывают или ничью играет, что то давно такого не видел, ливер и МС, МС и Арсенала, бились за чемпионства, этот год думаю новый чемпион будет, Ливерпуль не показал чемпионскую игру, Салах думаю уже договорился с саудитами, сегодня игра не шло, Робертсон сдал, Цимикас лучше играл чем он, Трент уже в Реале, чтобы Ливерпуль быть чемпионом нужен хорошие защитники.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:07
Добавить нечего. Согласен от и до.
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Вратарь Нотингема столько раз выручал команду в ближнем бою, а при подаче углового дико ошибся. Ужасный 1-й тайм от Ливера и интересный 2-й, но в итоге ничья. Снова невыразительно сыграл Салах, стрижка не пошла ему на пользу. Не похож сейчас Ливерпуль на прежнего лидера в начале сезона. Нет той остроты, интенсивности, а в 1-м тайме кроме навесов ничего и не было. Вообще, от обеих команд много лишней беготни. Вероятно, ничья не самый справедливый итог и гости, по 2-му тайму были ближе к победе, но ужасный 1-й тайм многое испортил. Ну а пока, Ливер продолжает терять очки, и если бы соперники были попроворнее, кто знает, был бы сейчас Ливер лидером или нет...
p7nx7cfhun24
p7nx7cfhun24 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 01:03
у Дарвина дисквалификация - 5 желтых
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:03
Ливер просел функционально. Это заметно..
allemz
allemz
сегодня в 01:00
Битва двух претендентов на чемпионство завершилась вничью!)
Нуну - машина! Может как Лестер в 2016?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:59
Валидольная игра, Ливерпуль наиграл на победу, но только за счет второй половины второго тайма - до этого вообще не знали что с мячом делать!
Оч не понравился Макак - лучше б вообще на поле не выходил. У Лесников эмвипи - воротчик, если б не он, влетели бы точно! Ну и Мурило молодец.
Дарвина походу продают - даже в заявке на матч не было, мб это и к облегчению
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:58
"Лесники" продолжают приятно удивлять.
NFFC
NFFC
сегодня в 00:57
Хотелось победы, ну и ничья тоже сгодится!
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