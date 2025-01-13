Александр Кокорин — лучший игрок «Ариса» по итогам декабря

Нападающий Александр Кокорин признан лучшим футболистом «Ариса» по итогам декабря. В сообщении клуба сказано:
Потрясающий гол пяткой, дубль в последней игре года и 3+1 по сумме четырёх матчей.
Нападающий Александр Кокорин признан лучшим футболистом «Ариса» по итогам декабря. В сообщении клуба сказано:
Потрясающий гол пяткой, дубль в последней игре года и 3+1 по сумме четырёх матчей.
испортит.)....твой старинный кореш Паша Мамаев!
испортит.)....твой старинный кореш Паша Мамаев!
Пи.Си. Русское чудо, как всегда молодой перспективный Кокорин....
Пи.Си. Русское чудо, как всегда молодой перспективный Кокорин....