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Александр Кокорин — лучший игрок «Ариса» по итогам декабря

вчера, 16:56

Нападающий Александр Кокорин признан лучшим футболистом «Ариса» по итогам декабря. В сообщении клуба сказано:

Потрясающий гол пяткой, дубль в последней игре года и 3+1 по сумме четырёх матчей.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:01, ред.
Хорошо устроился Шура Табуретов, - островитян, которые мячика не видели, по полю гонять! (facepalm)
yjug6e8q95sy
yjug6e8q95sy
вчера в 19:59
Там Саня лидер и звезда, играет в своё удовольствие
shur
shur ответ da3rkmgvms4y (раскрыть)
вчера в 19:06
...хорошо когда тебя там не знают,вольготно !!!
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:04
.... Телеграмма: "Так держать Саша! Старый конь борозды не
испортит.)....твой старинный кореш Паша Мамаев!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09
А ведь его потенциал был очень высоким.... Но человек сам выбрал свою судьбу. Вместо того, чтобы на долгие годы стать лучшим в России, Кокорин довольствуется сомнительным статусом в третьесортном клубе... Что сказать - браво, Саша!!!
da3rkmgvms4y
da3rkmgvms4y
вчера в 18:06
Молодец,Саша. Там играет и хорошо, а у нам бы ушаты грязи принимал бы
lotsman
lotsman
вчера в 17:44
Так держать Саша! Старый конь борозды не испортит.)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:28
Вот таких талантов готовят в ФК "Бутырка"
Lazy87
Lazy87
вчера в 17:27, ред.
Честно сказать, он в чемпионат Кипра не столько играть ехал, сколько, по-привычке, отдыхать. Но, получается, как получается. Зато, вот, пятками забивать тут можно и делать что захочется
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:23
Перес, зенки протри!
shlomo
shlomo
вчера в 17:17
Легенда..... Золотой мяч этому господину, вернее золотой стул! .... Ну и кто теперь Александр Великий?.... Фиорентина все поняла и ждет короля обратно .... Учись, Роналду, как надо завоёвывать колхозные лиги. Кокорин преподаёт мастер-класс. Дорого....

Пи.Си. Русское чудо, как всегда молодой перспективный Кокорин....
eqxwq6gw7nn3
eqxwq6gw7nn3
вчера в 17:13
Кокорин продолжает удивлять! Его мастерство и решительность на поле делают его незаменимым игроком для "Ариса".
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