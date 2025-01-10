Рулевой «Ноттингем Форест» снова признан лучшим тренером месяца в АПЛ

Рулевой «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту назван лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.
Португалец выиграл награду во второй раз за три месяца и в шестой раз в своей карьере в Английской Премьер-Лиге.
Под руководством специалиста команда одержала пять побед в шести матчах в прошлом месяце, три из которых были «сухими».
"ПРОТИВ",
"Воздержались"...
Принято Единогласно))
"ПРОТИВ",
"Воздержались"...
Принято Единогласно))
Нуну, тихой сапой, не привлекая внимания, набирает очки, создав очень даже играющую команду
Нуну, тихой сапой, не привлекая внимания, набирает очки, создав очень даже играющую команду
брать специалисты из самой Англии, тогда и настанет настоящее
время английского футбола,без обид к остальным варягам!!!
Но вряд ли это время настанет,велико влияние, опять таки иностранных владельцев Клубов!
брать специалисты из самой Англии, тогда и настанет настоящее
время английского футбола,без обид к остальным варягам!!!
Но вряд ли это время настанет,велико влияние, опять таки иностранных владельцев Клубов!