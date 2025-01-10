Рулевой «Ноттингем Форест» снова признан лучшим тренером месяца в АПЛ

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вчера, 15:13

Рулевой «Ноттингем Форест» назван лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.

Португалец выиграл награду во второй раз за три месяца и в шестой раз в своей карьере в Английской Премьер-Лиге.

Под руководством специалиста команда одержала пять побед в шести матчах в прошлом месяце, три из которых были «сухими».