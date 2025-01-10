Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Рулевой «Ноттингем Форест» снова признан лучшим тренером месяца в АПЛ

вчера, 15:13

Рулевой «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту назван лучшим тренером АПЛ по итогам декабря.

Португалец выиграл награду во второй раз за три месяца и в шестой раз в своей карьере в Английской Премьер-Лиге.

Под руководством специалиста команда одержала пять побед в шести матчах в прошлом месяце, три из которых были «сухими».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноАПЛ назвала лучшего игрока декабря
Вчера, 14:39
«Зенит» объявил победителя голосования за лучший гол первой части сезона
09 января Видео
Суперкубок Франции стал первым трофеем для Сафонова в карьере
05 января Фото
Дьёкереш получил награду от IFFHS лучшему бомбардиру года
05 января
Месси получит высшую гражданскую награду США от президента
04 января
Де Йонг признался, что рассчитывал выиграть больше титулов в «Барселоне»
02 января
Сортировать
Все комментарии
NATAN Redwood
NATAN Redwood
вчера в 22:32
Факт!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:39
"ЗА",
"ПРОТИВ",
"Воздержались"...
Принято Единогласно))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 17:27
Заслуженно!
Нуну, тихой сапой, не привлекая внимания, набирает очки, создав очень даже играющую команду
NFFC
NFFC
вчера в 17:27
И снова заслуженно!
shur
shur
вчера в 16:55
....кидайте в меня камнями,но Я скажу, вот когда первые места будут
брать специалисты из самой Англии, тогда и настанет настоящее
время английского футбола,без обид к остальным варягам!!!
Но вряд ли это время настанет,велико влияние, опять таки иностранных владельцев Клубов!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:46
Молодец!) Осталось Ливер обыграть дома и будет еще в январе лучшим)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:51
Заслуженно. Ноттингем Форест главная сенсация сезона. Жаль, Астон Вилла присела)))
allemz
allemz
вчера в 15:26
Он мог бы выручить МЮ, кстати говоря
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:24
Заслуженно 👍🏽
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 